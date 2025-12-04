Venezuela alza su voz en rechazo a medidas coercitivas unilaterales

Compartir

Caracas/Prensa Latina

El ministro para Relaciones Exteriores Yván Gil alzó hoy su voz para denunciar las mil 42 medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela por Estados Unidos y sus aliados europeos.

“¡Basta de medidas coercitivas unilaterales!”, escribió el alto diplomático en su cuenta de Telegram cuando se celebra este jueves el Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales.

Señalo que esas mil 42 medidas coercitivas criminales impuestas contra el pueblo venezolano tienen por objetivo “doblegar la voluntad de una nación que ha elegido el camino de la soberanía bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y el poder popular”.

Gil señaló que esas esas medidas no solo impactan al pueblo venezolano, sino que también interrumpieron programas de solidaridad y cooperación como PetroCaribe, que beneficiaban a toda la región.

En este Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales, “exigimos la eliminación de estas herramientas de dominación y denunciamos la amenaza militar que se cierne sobre nuestro país”, expresó.

¡Juntos, defenderemos nuestra soberanía y los derechos de nuestro pueblo!, aseguró el canciller.

El ministro venezolano del Exterior indicó que esta fecha se conmemora por primera vez después que fuera establecida por las Naciones Unidas en junio del pasado año, a propuesta del Grupo de Amigos de la Carta de las Naciones Unidas.

“Este día nos convoca a alzar la voz contra este crimen que afecta a nuestros pueblos y exigir el cese inmediato de medidas coercitivas impuestas por gobiernos que buscan provocar el colapso económico de naciones soberanas”, subrayó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...