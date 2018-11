Vendedores demandan a alcalde en FGR

Joaquín Salazar

“Queremos trabajar, no queremos más muertos”, gritaban los vendedores informales de Santa Tecla al llegar a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer una denuncia contra el alcalde Roberto d’Aubuisson, por los disturbios suscitados en las calles de dicha ciudad, y es por eso que algunos de los denunciantes iban vendados.

“Somos vendedores y por lo visto está prohibido ganarse la vida”, dijo Marlene Rodríguez, quien denunció al alcalde por lesiones ocasionadas a su hija Marta Rodríguez por un impacto de bala en el estómago.

“Queremos justicia, es mi hija y no un animal, ella tiene una lesión y no es una bala de goma, le ha dañado los intestinos y está bien mal. Pido a Dios para que salga con bien”, agregó.

Como Marlene Rodríguez, cientos de vendedores se tomaron la calle para denunciar la represión de la que fueron objeto de parte de la autoridad municipal que usó armas de fuego contra personas civiles y desarmadas.

“Hemos venido a demandar al alcalde, que lo hagan pagar, eso es lo que yo quiero, por los daños que ha hecho. No es justo que él esté galán mientras nosotros estamos sufriendo por nuestros familiares”, agregó Rodríguez, cuya hija se encuentra en máxima urgencia en el Hospital Nacional Rosales.

Carmen López también denunció al alcalde de Santa Tecla, luego que su esposo Jorge Adalberto Magaña Madriz resultara lesionado con arma de fuego, dañándole un pulmón.

Marlene Rodríguez y Carmen López desmintieron a d’Aubuisson, quien aseguró que el CAMST utilizó balas de goma solamente.

“Fueron balas reales y no de goma. Los mismos doctores lo confirmaron, ya lograron extraer la bala. Su estado de salud es estable, pero no nos han permitido verlo”, comentó López.

Ricardo Cornejo, presbítero de la Iglesia Luterana Popular, acompañó a los vendedores y exigió justicia por parte de la FGR, para dar a conocer quién es el asesino del vendedor.

El jefe del CAMST, Gilbert Cáceres, ya no está, dijeron, varias armas de fuego se han perdido, por lo que están pidiendo al fiscal que se ponga serio e investigue.

d’Aubuisson

El alcalde Roberto d’Aubuisson dijo que las personas que acudieron a la FGR no son vendedores, sino que han sido traídos desde otros puntos del área metropolitana.

Y reafirmó su postura de defender a los agentes del CAMST, al considerar que solo respondieron al ataque que recibieron de parte de los vendedores.

“A la autoridad se respeta. Ellos actuaron para defenderse, todos nos defenderíamos si nos están atacando”, dijo el edil.

El alcalde tecleño, cuyo padre fue el creador de los Escuadrones de la Muerte y uno de los autores intelectuales de la muerte de Monseñor Romero, dijo el jueves que “no le importaban las vidas de los revoltosos”, en referencia a los vendedores ambulantes.

PNC

Walter Guillén, jefe de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC), explicó que en el caso de Santa Tecla se ha seguido un protocolo, y que en ningún momento se ha dejado abandonada la situación.

Guillén explicó que se han incautado armas del CAMST, además de vainillas calibre 30, en la escena.

La UMO descarta una acción tardía porque antes de activar su protocolo esperan que en el territorio haya un tratamiento previo de las partes involucradas en busca de medidas alternas de negociación.

Para el oficial, serán las cámaras de video, testigos, los que determinarán lo sucedido y la investigación identificará a los responsables.