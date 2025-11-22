Veinte años de paz, un pueblo de valientes

Lucho Diverso
V
¿Qué signo tiene paz y piel omnipresente?
Esa que distingue entre las sienes o la frente
Sin cambio sin trastornos diferente
Pedazos de amor en cada estirpe
Un trazo infantil otro estridente giro apacible canto de un crío
Niño niña extensa vida sociedad oscilante vulnerable
La paz oculta entre las vías pobres al fin sin un milagro
La paz oculta acechante quieta medita casi en vilo
Y signo es un producto ya de miles
Paz entre nosotros sin distingos
Renuncia a la violencia y fusiles
El signo es plural entre universos
Humilde canto de amor entre los pobres
Solidaridad dispersa entre nosotros
VI
La paz vaga entre la calle silenciosa
Nada oculta su rostro ceniciento
Humilde entre indigentes o poderosos
Yace apacible o bulliciosa marginada
Diminuta presencia sin multitudes
Tirada al margen con belleza insospechada
Pasa de largo entre viejos camaradas o rivales
Nadie la nombra nadie la aclama casi ignorada
Paz pequeña flor del aquel jardín cuzcatleco
Vive con poco entre armas y durmientes
Larga sea tu vida entre silentes dragones
Flor sin delirante fuego de metralla
Habitas rincones pequeños en nuestras casas
Olvidada presencia durante décadas
