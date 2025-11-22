Veinte años de paz, un pueblo de valientes

Compartir

Lucho Diverso

V

¿Qué signo tiene paz y piel omnipresente?

Esa que distingue entre las sienes o la frente

Sin cambio sin trastornos diferente

Pedazos de amor en cada estirpe

Un trazo infantil otro estridente giro apacible canto de un crío

Niño niña extensa vida sociedad oscilante vulnerable

La paz oculta entre las vías pobres al fin sin un milagro

La paz oculta acechante quieta medita casi en vilo

Y signo es un producto ya de miles

Paz entre nosotros sin distingos

Renuncia a la violencia y fusiles

El signo es plural entre universos

Humilde canto de amor entre los pobres

Solidaridad dispersa entre nosotros

VI

La paz vaga entre la calle silenciosa

Nada oculta su rostro ceniciento

Humilde entre indigentes o poderosos

Yace apacible o bulliciosa marginada

Diminuta presencia sin multitudes

Tirada al margen con belleza insospechada

Pasa de largo entre viejos camaradas o rivales

Nadie la nombra nadie la aclama casi ignorada

Paz pequeña flor del aquel jardín cuzcatleco

Vive con poco entre armas y durmientes

Larga sea tu vida entre silentes dragones

Flor sin delirante fuego de metralla

Habitas rincones pequeños en nuestras casas

Olvidada presencia durante décadas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...