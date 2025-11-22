Salarrué contra la Iglesia Católica en 1932

Compartir

Masferrerismo (V)

Rafael Lara-Martínez

Professor Emeritus, New Mexico Tech

[email protected]

Desde Comala siempre…

La memoria olvidó (este archivo)… F. L.,»Patria», 27 de diciembre de 1936

V. Omisiones II

Existe un contraste notable entre la conmemoración periódica de Masferrer y el olvido de la matanza. Las personalidades de renombre opacan toda acción popular. El discurso político aplica una ley lingüística ineludible. El representante sustituye lo representado, hasta remitirlo a la clausura. Así, Salarrué continúa su homenaje a Masferrer en 1934, junto a «El elogio» que le remite el Presbítero A. H. Pallais desde León, Nicaragua, ambos el 1 de septiembre de 1934.

Por esta coincidencia parecería que la confrontación que ocurre dos años antes —en 1932— la resuelve esa publicación conjunta, alrededor de una foto del maestro fechada de «enero de 1932». No en vano, Pallais reclama que —de asentarse en Europa— Masferrer «hubiera sido católico militante»; «cristiano». El vitalismo adquiere el reconocimiento de la Iglesia Católica como «otra oveja que no está en este redil», pero su «lejanía» no lo enemista en absoluto. Por lo contrario, ambas corrientes religiosas fluyen por el mismo caudal de «hambre y sed de justicia».

