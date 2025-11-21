Expertos de la ONU cuestionan notificaciones rojas de Interpol, contra abogados de UNIDEHC 

Compartir

“Ivania Cruz y Rudy Joya han solicitado asilo en España, huyendo del acoso legal en El Salvador derivado de su legítimo trabajo en defensa de los derechos humanos”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un grupo de expertos en garantías fundamentales de las Naciones Unidas denunciaron que las notificaciones rojas de Interpol contra Ivania Cruz y Rudy Joya, abogados de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), se trata de un uso indebido de ese mecanismo y un acto represión transnacional.

Ambos defensores de derechos humanos buscan asilo en España donde se encuentran actualmente para huir del acoso legal por parte del gobierno en El Salvador, desde febrero de 2025, debido a su apoyo a la comunidad La Floresta, que se enfrenta a intentos de desalojo forzoso desde 2024, por ello, han sido objeto de sendas notificaciones las cuales piden su localización, detención y extradición o entrega.

Los expertos de la ONU pidieron que las notificaciones de la Interpol se revoquen porque constituye un grave uso indebido del mecanismo, y equivale a un acto de represión transnacional, ya que extiende el hostigamiento a estos defensores de derechos humanos más allá de sus fronteras, atacándolos en un país donde buscan protección.

“El gobierno de El Salvador está abusando del sistema de notificaciones rojas para perseguir su agenda política, nos consterna que Interpol emita notificaciones que facilitan la represión transnacional sin la debida diligencia previa sobre el contexto de las personas contra las que se emiten las notificaciones”, indicaron.

Asimismo, reiteraron que los cargos presentados contra Ivania Cruz y Rudy Joya en El Salvador, así como las órdenes de arresto emitidas por las autoridades, parecen carecer de fundamento y estar directamente relacionados con su legítimo trabajo de derechos humanos en UNIDEHC, apoyando a comunidades en riesgo y denunciando acciones del gobierno bajo el estado de emergencia declarado en 2022.

En mayo de 2025, el tribunal que lleva su caso en El Salvador ordenó a la Oficina Central Nacional de Interpol remitir una solicitud para la emisión de una notificación roja a la Secretaría General de Interpol y ésta confirmó la emisión en julio de 2025.

El artículo 2 y 3 de la Constitución de Interpol establece que a la organización le está “estrictamente prohibido” emprender cualquier intervención o actividad de carácter político, y que las actividades de la organización se llevarán a cabo en el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Las notificaciones rojas de Interpol son solicitadas por un Estado miembro y alertan a las fuerzas del orden de los países sobre fugitivos buscados internacionalmente para que se les localice, detenga y extradite o entregue con el fin de proceder contra ellos legalmente. En este caso las notificaciones rojas constituyen un uso indebido grave de ese mecanismo.

En septiembre de 2025, Rudy Joya fue citado por la policía bajo el pretexto de su solicitud de asilo en España, al presentarse ante las autoridades, fue detenido y puesto a disposición de la Audiencia Nacional española, Ivania Cruz también fue citada y se presentó ante la Audiencia Nacional, que ordenó a ambos defensores acudir a firmar ante el juzgado cada 15 días, no abandonar el país, entregar su pasaporte y notificar cualquier cambio de domicilio.

“Instamos a Interpol a que revoque de inmediato las notificaciones rojas y las sanciones judiciales contra Ivania Cruz y Rudy Joya, y a España para que se niegue a ejecutar la notificación roja y garantice su seguridad denegando su extradición a El Salvador”, destacaron los expertos de la ONU.

En el grupo de expertos están, Mary Lawlor, relatora especial sobre los defensores de los derechos humanos; Gina Romero, relatora especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación; e Irene Khan, relatora especial sobre la libertad de opinión y de expresión.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias son: Ganna Yudkivska, presidente-relator, Matthew Gillett (vicepresidente en comunicaciones), Miriam Estrada Castillo vicepresidente responsable del seguimiento, Mumba Malila, y Ethan Hee-Seok Shin.

Los relatores especiales, expertos independientes y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.

Los Procedimientos Especiales, que constituyen el mayor cuerpo de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo.

El gobierno de El Salvador solicitó a Interpol la emisión de notificaciones rojas contra Cruz y Joya, una medida que “equivale a un acto de represión transnacional.

