VAMOS renuncia a cobrar la deuda política

El partido VAMOS anunció este viernes su renuncia a la deuda política de las elecciones de 2024. Los fondos que debían de recibir, que sean utilizados para reparar escuelas de San Salvador y La Libertad.

Las autoridades de VAMOS brindaron una conferencia de prensa la mañana de este viernes, en las afueras del Tribunal Supremo Electoral, para anunciar que no cobrarán la deuda política y para denunciar presuntas irregularidades sobre el actuar del organismo colegiado.

Sobre el primer tema, la diputada por VAMOS, Claudia Ortiz, expresó que la política debe hacerse con “integridad y austeridad». «Es la primera vez en la historia de El Salvador que un partido renuncia a la deuda política”, dijo.

Las autoridades del partido solicitaron al Ministerio de Hacienda y al Tribunal Supremo Electoral que los $322 mil que le corresponden a ese instituto político «sean reorientados a hacer mejoras” en cinco escuelas de San Salvador y dos La Libertad.

“El derecho de la deuda política no existe, sino hasta que el partido lo llega a sacar, nosotros no lo hemos hecho y no lo haremos. Queremos que el apoyo que la gente nos ha dado se le devuelva a la gente”, agregó la diputada Claudia Ortiz.

Irregularidades Junta de Vigilancia

Sobre el otro tema, Wendy Alfaro, directora del partido en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), denunció presuntas irregularidades sobre el actuar del TSE, como, por ejemplo, la ausencia de representantes de la JVE en el sistema informático. Según Wendy Alfaro, el técnico delegado por el partido no ha tenido acceso a conocer aspectos como los fallos informáticos ocurridos en las pasadas elecciones legislativas.

“A la fecha, como Junta de Vigilancia Electoral, nosotros tenemos ausencia de vigilancia en el sistema informático. ¿Qué significa eso? Por imperio de ley, la JVE tiene la facultad de vigilar el sistema informático mediante el técnico analista-programador, quien juega un papel importante para garantizar la transparencia, la seguridad y la eficiencia en los procesos electorales. Convenientemente, desde los anteriores magistrados del Tribunal Supremo Electoral, no se tuvieron y dilataron esos procesos. Se celebraron los comicios y no se tuvo ese técnico informático”, comentó Alfaro.

Esto implica la ausencia o la dificultad para poder supervisar el funcionamiento del software electoral, incluyendo el procesamiento de datos, transmisión de resultados y resguardo de información desde los comicios pasados, “no se nos ha permitido obtener la vigilancia que ya establece la ley en el Código Electoral. También no hemos podido tener acceso a verificar las posibles vulnerabilidades o fallos ocurridos en los sistemas informáticos desde las pasadas elecciones”, añadió Alfaro.

La secretaría general de VAMOS, Cesia Rivas, informó sobre la ausencia de respuestas por el TSE en cuanto a la entrega de credencial de ella y del Consejo Ejecutivo Nacional del partido, así como el asiento del partido. “Esos documentos son necesarios para hacer muchos trámites como el de la deuda política, que como vamos, no hemos solicitado”.

“Y si este Tribunal pensaba que con no entregamos documentos iba a estarnos dilatando cuando son responsabilidades de ellos dar respuesta a los partidos políticos y cumplir con sus funciones, les queremos decir que como VAMOS renunciamos a la deuda política, pero no obstante les reclamamos que no nos den respuesta”, puntualizó Rivas.

