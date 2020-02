“Vamos a seguir levantando la bandera de la democracia”: Óscar Ortiz

Oscar López

Respaldado por dirigentes y militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, secretario general del instituto político reafirmó el compromiso del partido de izquierda por luchar para mantener la democracia y la institucionalidad de El Salvador. “Por la democracia estamos dispuestos a resistir lo que sea necesario”, dijo.

“No vamos a permitir que la institucionalidad se rompa de esa manera, vamos a seguir defendiendo esto que hemos construido, cueste lo que cueste; no puede ser que venga alguien con posiciones oscuras y nos quite todo aquello que costó tantas vidas. No estamos pensando en levantarnos en armas, vamos a seguir levantando la bandera de la democracia”, aseveró Ortiz.

Para el FMLN, las acciones impulsadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, convirtieron el domingo 9 de febrero como “el día más negro para nuestra democracia”, la cual El Salvador ha construido a lo largo de los últimos veintiocho años, después de la firma de los Acuerdos de Paz.

“Más allá de que es una democracia tierna, pero creciente, siempre ha generado las condiciones para los ámbitos del diálogo, del debate y, sobre todo, de la actuación de los distintos actores de la vida económica, social, política institucional y esa nueva plataforma democrática que ha permitido que los distintos actores políticos jueguen a partir del mandato ciudadano, del mandato popular”, declaró Ortiz.

El dirigente político enfatizó en que los pesos y contrapesos son parte de la dinámica de la democracia que se construyó más allá de las diferencias políticas; “hasta ahora, no había aparecido una mancha en esa dinámica, no es la democracia perfecta, pero es creciente; es la ruta por la que decidimos apostar, integrarnos”, dijo.

Ortiz consideró que con la militarización de la Asamblea Legislativa se consumó un golpe de Estado “promovido por el presidente de turno, un golpe de Estado que se le quiso dar la figura de insurrección y se utilizó ese término para crear caos, para crear un ambiente de confrontación y de señalamientos irresponsables”, argumentó.

Para el FMLN es indispensable no dejar pasar por alto este tipo de acciones, por lo que Ortiz anunció que presentará una demandas contra el golpe de Estado. “Vamos a presentar una demanda, en la fiscalía (General de la República), en la Corte Suprema de Justicia (a través de la Sala de lo Constitucional) y a los otros entes públicos, incluyendo la PDDH y a instancias internacionales”, señaló.

Asimismo, dijo que la fracción legislativa del FMLN propondrá que, antes de retomar la agenda de ese órgano de Estado, se haga primero un análisis del daño que se le hizo a la Asamblea Legislativa para tomar una decisión y, como órgano de Estado, hacer las respectivas demandas políticas y legales.

El FMLN no descarta iniciar procesos de interpelación contra funcionarios que estuvieron relacionados a la militarización de la Asamblea Legislativa. “¿Quién autorizó a los soldados entrar al pleno con armas largas?

Está la interpelación para el máximo jefe de esa institución. ¿Cómo es posible que entre la policía violentando la autonomía que tiene la Asamblea Legislativa?”, cuestionó Ortiz.