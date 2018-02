Uruguay dejó frío a El Salvador

Rolando Alvarenga

Una hora con cinco minutos necesitó el tenista uruguayo Pablo Cuevas para derrotar 6-4 y 6-4 al tenista salvadoreño Marcelo Arévalo y darle la victoria a Uruguay 3-1 ante El Salvador, en la primera ronda del Grupo II de la Zona Americana de la Copa Davis.

De esta forma, Uruguay avanzó a la siguiente ronda en la que enfrentará a Venezuela; mientras que El Salvador jugará contra Guatemala, por la permanencia en el Grupo II de la Zona Americana.

La derrota salvadoreña dejó fríos a los cientos de aficionados que llegaron al Círculo Deportivo Intencional con la ilusión de que Marcelo Arévalo, máximo referente del tenis cuscatleco, diera la sorpresa ante Cuevas, 34 en el ranking ATP, y extendiera las esperanzas de avanzar a la siguiente ronda.

Sin embargo, de punta a punta, con potentes saques y finas devoluciones, Cuevas impuso el ritmo de juego y dominó sin mayores. complicaciones a “Chelo” quien, como era de esperarse, puso todo su empeño sobre la cancha.

“Siempre estuve consciente de la importancia de los saques y devoluciones y en eso me concentré. Gracias a Dios me funcionaron y el resultado se dio”, expresó Paulo Cuevas en platica con Diario Co Latino.

El tenista uruguayo admitió también haber sentido presión en el transcurso del juego y consideró, que ante Marcelo, cumplió a la perfección sus devoluciones

Cuevas también tuvo palabras de elogio para “Chelo” de quien consideró que “lo mejor fue su entrega y estar siempre metido en el juego, apoyado por un público que nunca dejó de alentarlo”.

Por su parte, César Nolasco, capitán del equipo salvadoreño, dijo de Marcelo, quien no quiso hablar con la prensa tras la derrota, que sintió que en varios tramos del partido su golpe de derecha no funcionó como esperaba, situación que lo molestó e hizo que se retirara de una vez a los vestidores.

“Marcelo y los otros tres tenistas nacionales finalizaron satisfechos de su lucha en cada uno de los juegos y ahora vamos a esperar el sorteo para saber dónde se juega la serie por la permanencia con Guatemala”, expresó Nolasco.

La serie

En el inicio de la serie, el uruguayo Pablo Cuevas se impuso, sin mayores problemas, 6-1 y 6-3 a Alberto Alvarado, quien fungió como raqueta 2 de El Salvador.

Sin embargo, Marcelo Arévalo derrotó 6-3, 6-7 y 7-6 a Martín Cuevas y de esta forma empató la serie 1-1.

En el segundo y vital día de competencia, los hermanos Martín y Pablo Cuevas derrotaron en el dobles 7-6 y 7-6 a los hermanos Rafael y Marcelo Arévalo, con lo que pusieron en ventaja 2-1 a Uruguay, al que le bastaba con ganar un single más para quedarse con la serie.

Fue así que Pablo Cuevas se impuso 6-4 y 6-4 al tenista salvadoreño Marcelo Arévalo y le dio la serie a Uruguay 3-1 ante El Salvador. Ya con la serie definida, se disputó el quinto juego en el que la tercer raqueta uruguaya, Rodrigo Arrausle, impuso 6-2 y 6-1 al novato salvadoreño Rafael González.