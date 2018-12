Universidad de El Salvador anuncia debate con candidatos a la presidencia

Oscar López

@OscarCoLatino

Roger Arias, rector de la Universidad de El Salvador (UES), anunció que la institución de educación superior organizó un debate al que fueron invitados los cuatro candidatos presidenciales, con el objetivo que expliquen a los salvadoreños sus propuestas.

“Por primera vez la Universidad de El Salvador se atreve a realizar este ejercicio democrático que permite a la población salvadoreña y particularmente a la comunidad universitaria estar informada de los compromisos de cada uno de los aspirantes a la máxima magistratura del país”, dijo Arias.

El rector de la UES consideró que el debate presidencial organizado por la universidad pública del país es “el espacio más idóneo, más imparcial y más auténtico para dar a conocer sus compromisos ante la nación”.

Arias enfatizó que la UES no “abandona” la oportunidad de ser el medio a través del cual la población salvadoreña y la comunidad universitaria esté más informada y por ende pueda tomar las decisiones más correctas al momento de decidirse por determinado candidato presidencial.

“Esperamos que los candidatos asistan para dar a conocer sus compromisos con la nación, sus planes de trabajo, pero sobre todo la forma y los recursos con los cuales van a implementar esos compromisos.

Cualquier propuesta orientada a atacar o eliminar problemas económicos, sociales, que tenemos como nación requiere de, inexorablemente, recursos, no hay otra forma de hacer cambios

sustanciales sino a través de contar con recursos financieros”, afirmó.

El rector de la UES indicó que algunos candidatos no explican cómo van a ejecutarlas. “Nuestro propósito es que cada uno de los candidatos presidenciales establezca los mecanismos de cómo enfrentar los problemas que se hayan logrado identificar, es fácil decir qué es lo que se va a hacer, pero es complicado decir cómo se va a hacer y con qué recursos”, argumentó el rector de la UES.

El debate tendrá ejes temáticos que fueron desarrollados por académicos: educación, economía y seguridad y derechos humanos. El mismo será transmitido por Canal 10, Radio Nacional de El Salvador, YSUES Radio Universitaria y por la Red Salvadoreña de Medios.

Autoridades universitarias enfatizaron que al debate no podrán asistir barras en apoyo a los candidatos, asimismo, en el público asistente no se permitirá ningún tipo de cartel en apoyo o rechazo a ninguno de los candidatos. Durante el debate los candidatos no podrán utilizar dispositivos electrónicos o documentos de apoyo, la UES les proporcionará papel y lápiz para que hagan anotaciones.