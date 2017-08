Una reforma fiscal es necesaria para un cambio previsional real, aseguran sindicalistas

@RosmeriAlfaro

Para el movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (MUSYGES) aumentar la tasa de cotización y reducir las comisiones de las AFP no alcanzará para que los salvadoreños tengan mejores pensiones. Según los sindicalistas es necesario una reforma fiscal que permita al gobierno tener más ingresos, a través del pago de impuestos.

“Los impuestos ya no los puede seguir pagando la gente pobre, sino que se trata de hacer una reforma tributaria, para que paguen los que pueden y actualmente evaden lo que les corresponde. Ya llegó el momento de pagar”, señaló Julia Evelyn Martínez, comentarista del foro “Lineamientos desde la óptica sindical para una reforma de pensiones en El Salvador”, donde el MUSYGES dio a conocer su propuestas al sistema previsional.

“Obviamente esta propuesta no será de la simpatía de las AFP, ARENA o FUSADES sencillamente porque no se centra en la rentabilidad de las AFP, sino que se centra en tutelar y garantizar el derecho a una pensión”, dijo. La propuesta plantea la necesidad de ampliar la cobertura de pensiones básicas y universales, para las personas que no han podido cotizar a lo largo de su vida.

A diferencia de otras propuestas, entre ellas la de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP), se centra en el aumento de cobertura al sector informal y a partir de eso avanzar a una reforma estructural real al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP).

La comentarista expresó que la propuesta puede servir de base para un diálogo nacional, para las entidades y personas realmente interesadas en garantizar el derecho a una pensión digna, vitalicia y justa.

MUSYGES plantea un pilar no contributivo y solidario en el cual el gobierno pagaría la pensión mínima a los adultos mayores que no han cotizado al sistema, sin embargo señaló que los fondos serían administrados por el Seguro Social y la Superintendencia del Sistema Financiero. Proponen que el Seguro Social pase a ser una especie AFP pública, a la cual cotizarían los trabajadores que tengan hasta dos salarios mínimos y medio. De igual forma, plantean que el gobierno contribuya al pago de los ya pensionados del ISSS y “que pague lo que debe con austeridad”. Al igual que la propuesta de la clase trabajadora, el MUSYGES propone que se vean las pensiones como un derecho y no como una garantía.