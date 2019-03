Una Ley de Reconciliación debe contar con participación victimas: FMLN

Iglesia salvadoreña hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa para que tomen en cuenta la opinión de las víctimas del conflicto armado en la creación de una Ley de Reconciliación Nacional, petición que acompaña el FMLN.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“Es necesario que cualquier proceso de elaboración de Ley tenga la participación de las víctimas. Nosotros tenemos que ir dando gestos que den certeza de justicia”, dijo Nidia Díaz, diputada jefa del Grupo Parlamentario del FMLN y parte de la Comisión AdHoc que analiza el tema de la Ley de Reconciliación Nacional.

La parlamentaria respondió al llamado de la Iglesia salvadoreña que pidió una Ley de Reconciliación Nacional que incluya a las víctimas del conflicto armado, como eje transversal y no tratar de beneficiar a los victimarios.

“Estamos discutiendo no solo las repercusiones que trae a propuesta, sino lo que nos manda hacer una Ley que comprenda cuatro aspectos fundamentales que es verdad, justicia, reparación y no repetición. Hubo un insumo que dio un diputado que no fue el espíritu de la subcomisión”, prosiguió D誕z.

La diputada explicó que tienen aún un par de meses para que se cumpla tres años de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que derogó la Ley de Amnistía. Hasta el momento se conoció de la propuesta de Rodolfo Parker del PDC, sin embargo, esta no ha sido acompañada por los demás grupos parlamentarios.

FODES

En cuanto al incremento del 2% del Fondo Para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) la diputada dijo que responde a las necesidades de las comunidades y las municipalidades, por lo que en septiembre próximo se harán las evaluaciones respectivas para garantizar el fiel cumplimiento de lo acordado en la Asamblea Legislativa.

“El FMLN desde el año 1997 luch en las calles para que se reformara la Ley del FODES, logrando 6%,posterior a nuestro gobierno le aumentamos un punto. Vamos continuar implementando. Cuando llegue el presupuesto de la nación en septiembre nosotros haremos lo que nos toca hacer para garantizar que este incremento al FODES se dé”, dijo.

Agregó que “pensamos que lo que nos corresponde a los diputados es discutir el presupuesto. No creo que el presidente lo vete porque l lo ofreció, y al contrario los programas sociales estarán garantizados. Ya que este aumento ir a infraestructura e inversión pública no puede ir a otro camino”.

En cuanto a las declaraciones del presidente Electo, Nayib Bukele, sobre el tema, la parlamentaria reiteró que los candidatos prometieron incrementar el FODES, hasta el mismo candidato por GANA lo prometió.