La propuesta de gobierno de Bukele es neoliberal: Julia Evelyn Martínez

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

La economista Julia Evelyn Martínez manifestó recientemente que el presidente electo Nayib Bukele ha dado fuertes señales de que su gobierno será de corte neoliberal, y que estará fuertemente comprometido con lo que ha ofrecido al gobierno de los Estados Unidos.

“Lo que fue a decir a la Fundación Heritage es absolutamente coherente con el Plan Cuscatlán. He analizado ese plan y como resultado de ese análisis he concluido que lo que ofrecía para los próximos cinco años es más neoliberalismo del que ha habido en los últimos 30 años”, manifestó en entrevista para canal 33. El Plan Cuscatlán es la propuesta ofrecida por el presidente electo durante la campaña presidencial en la que compitió con la bandera del partido GANA. Bukele se promovió como un candidato crítico del neoliberalismo y acusó a ARENA y el FMLN de haberse olvidado de la gente con sus políticas económicas.

Pero Martínez cree que su discurso en la Fundación Heritage, una organización ultraconservadora cercana a funcionarios del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratifica lo que plantea su plan de gobierno.

“Esto no es que fue a decir un discurso a un grupo de empresarios, un grupito de economistas. Sino que es la fundación en los Estados Unidos más importante desde el punto de vista neoliberal y del ala más conservadora no solo de la política, sino también del espectro empresarial de los Estados Unidos, entonces, ese no es un discurso que puede tomárselo como a la ligera que una cosa es lo que dijo ahí y otra cosa es lo que va hacer”, afirmó.

La economista dijo que a estas alturas es evidente la protección que Bukele va recibir del gobierno de los Estados Unidos, y que obviamente algo dará a cambio para mantener ese respaldo.

“Creo que su alianza con el Gobierno de Estados Unidos y toda su promesa de atracción de inversiones… de alguna manera le han tomado la palabra tanto el gobierno de Donald Trump como a inversionistas norteamericanos a partir de ese planteamiento que ha hecho en la Fundación Heritage, y yo dudo bastante que ahora él diga: “no hagan caso de lo que dije en la Heritage, eso solo fue por decirlo”. Yo creo que tendrá que honrar con la práctica, con sus políticas públicas, lo que se ha comprometido ahí”, advirtió la economista de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Martínez añadió que este compromiso del presidente electo tendrá inevitablemente que chocar con la realidad del país y con las demandas de grandes sectores de la población.

“Ya se sabe que su visión es neoliberal, que su propuesta de desarrollo para el país es neoliberal no solo por lo que dijo en la Fundación Heritage, sino por lo que ha planteado en el plan Cuscatlán, perfectamente neoliberal, pero al venir al país y enfrentarse con la crisis política y la crisis social, debido al intento de privatizar el agua… él se ve obligado a pronunciarse» y entrar en contradicciones, explicó la economista.