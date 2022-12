“Una Asamblea pro-Gobierno no funciona para cuidar el dinero de la gente”: Claudia Ortiz

Samuel Amaya

La Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto general de la nación 2023 “con inconsistencias” y de manera “irresponsable”, manifiesta la oposición en el congreso salvadoreño, ya que no hubo un proceso transparente y el proyecto estuvo incompleto en algunas áreas. En ese contexto, los oficialistas “no cuidan” el dinero de los salvadoreños, dijo Claudia Ortiz.

La diputada por VAMOS, Claudia Ortiz, dijo después de la aprobación que quedó en evidencia que “un presupuesto con una Asamblea puya botones, es una promesa que se va a romper, porque desde la primera plenaria del próximo año van a poder hacer cambios al Presupuesto de forma automática sin ni siquiera tener que estudiarlo y aprobarlo con dispensa de trámite”.

La parlamentaria enfatizó que si se compara el cierre del presupuesto 2022 con lo que se aprobó para 2023, “hay cosas que no cuadran” y además “no será realista”, ya que, por ejemplo, “el presupuesto 2023 va a cerrar con un aumento del 23%, $1,795 millones; la mayoría de esto ha sido deuda y pagar bienes y servicios. No ha sido para pagar inversión”.

El Gobierno se endeuda no para invertir, sino para pagar cosas que son del gasto del día a día y que no deberían ser pagadas con deuda, según la legisladora. “Hay rubros que vienen incompletos, como los paquetes agrícolas, viene menos de lo que se va a terminar gastando en 2023; también viene incompleto lo del subsidio al gas licuado, no explicaron por qué; (en cambio), se dedicaron a hacer burla y atacar de forma personal pero no a responder nuestros cuestionamientos”.

Ortiz destacó que existen aumentos de plaza en algunas instituciones, una de ellas es el Ministerio de Relaciones Exteriores que cuenta en promedio de 80 plazas que devengan $11 mil mensuales. En el Ministerio de Hacienda se cuenta con 40 plazas con salarios de $4 mil.

Además, informó que el presupuesto de la Asamblea Legislativa se aprobó sin ser público, el cual será de $57.6 millones; inclusive, ni las cuentas oficiales publicaron al momento de la aprobación.

“Ante esto, el presupuesto que se aprobó es irresponsable, ni siquiera contempla los gastos que ya se saben que se van a tener; esta es la muestra de que no hay control y que una Asamblea Legislativa pro Gobierno no funciona para cuidar el dinero de la gente, hace falta más diputados que vean por los intereses reales de la población y no por los de un presidente o su grupo de interés. Para la opositora deben existir más diputados que tengan “la valentía, solvencia y capacidad” de exponer las “vivianadas” que hace el Gobierno actual; “sus diputados (de Nuevas Ideas), no tienen la valentía o el permiso para hacerlo o simplemente están contentos y cómodos apretando el botón verde”.

También, la diputada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Anabel Belloso, sostuvo que “es costumbre, los diputados de NI y sus aliados aprobar un presupuesto mentiroso y lleno de inconsistencias”.

Para la opositora, la discusión fue carente de criterio técnico, “únicamente escuchamos discursos políticos vacíos, que ya repitieron infinidad de veces. Por esa razón votamos en contra”, concluyó.