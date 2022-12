Con el Régimen de Excepción hay capturas injustas: Padre Baños

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El padre Edwin Baños, señaló durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán, que este año ha sido muy particular, marcado por el Régimen de Excepción, las expectativas creadas en torno al tema de las pensiones y la iglesia ha ido caminando con normalidad, pues ya no está la exigencia de la mascarilla por el COVID-19.

“Una cosa es que se persiga el delito y otra es la intolerancia para las voces disonantes, al no expresarse, no es miedo, se llama prudencia, el sabio mira el mal y se aparta, se puede hacer mucho bien acompañando al pueblo algunas veces en silencio”, aseguró.

El religioso dijo que con el Régimen de Excepción hay capturas injustas, pero también muchos aseguran que tendrán tranquilidad en sus colonias durante estas fiestas de Navidad.

“Ante las declaraciones del arzobispo hace meses, él nunca ha avalado, sólo habla de una realidad que hay en el país, por ejemplo, yo no puedo decirles que avalo o anuncio el Régimen de Excepción, no me corresponde, solo puedo decir que esta medida tiene ventajas y desventajas”, sostuvo.

Según Baños, hay una diferencia entre la Navidad comercial y religiosa, esta época se celebra el nacimiento de Jesús, que es un encuentro con Dios, un corazón dispuesto a ayudar a los demás, “la Sagrada Familia, José, María y el Niño Jesús era una familia marginada, es la realidad de la historia de la humanidad”, enfatizó.

Asimismo, aclaró que los sacerdotes quienes están en planillas de colegios católicos como rectores de esas instituciones, quienes trabajan en el Ordenariato Militar y son catedráticos de universidades si cotizan por regla al Seguro Social y AFP, pero la gran mayoría no lo hace, cuando un sacerdote se enferma va a un hospital o clínica privada.