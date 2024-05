EEUU saca a Cuba de países que no cooperan en esfuerzo antiterrorista

Washington/Prensa Latina

El jefe de la diplomacia norteamericana, Antony Blinken, eliminó hoy a Cuba de una unilateral y arbitraria lista de países que, según Estados Unidos, “no cooperan plenamente” en la lucha contra el terrorismo.

La noticia, que circula en medios de prensa y redes sociales, puede confundir a quienes creen que, finalmente, Washington escuchó el reclamo casi universal de que el país antillano sea retirado de la otra lista, igual arbitraria e ilegal: la de estados patrocinadores del terrorismo.

Lo que hizo Blinken este miércoles fue modificar el criterio respecto a los que “no cooperan”.

«El departamento determinó que las circunstancias para la certificación de Cuba como ‘país no cooperante total’ han cambiado de 2022 a 2023», dijo un funcionario no identificado, quien citó que la reanudación de la cooperación policial bilateral es una de las razones por las que la denominación anterior «ya no era apropiada».

La lista, que el Departamento de Estado está obligado por ley a proporcionar al Congreso de Estados Unidos, no es la misma que la de Estados patrocinadores del terrorismo, recalcó.

La República Popular Democrática de Corea, Irán, Siria y Venezuela siguen incluidos en esa relación.

Estados Unidos acaba de admitir lo que es conocido por todos: que Cuba colabora plenamente con los esfuerzos contra el terrorismo, escribió el canciller Bruno Rodríguez en su cuenta en X.

“Debería cesar toda manipulación política del tema y poner fin a nuestra arbitraria e injusta inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo”.

Cuba fue incluida por primera vez en la lista de patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado durante la administración del presidente Ronald Reagan en 1982, pero en 2015, el entonces mandatario Barack Obama dijo que esa designación no tenía mérito en el caso de la isla y la retiró.

Sin embargo, el 12 de enero de 2021, días antes de abandonar el cargo, Donald Trump dejó de herencia a su sucesor Joe Biden la reinclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo, algo que mantiene pese al reclamo para que rectifique esa postura en su política hacia la nación caribeña.