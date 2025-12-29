UN MUERTO EN LAS CÁRCELES DE #BUKELE CADA TRES DÍAS DURANTE LO QUE VA DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN

Por David Alfaro

29/12/2025

👉 Van 473 muertes en 1.373 días de Régimen de Excepción.

👉Pero nada se sabe de las cifras de enterrados en fosas comunes gubernamentales.

Desde el inicio del régimen de excepción han muerto 473 personas bajo custodia de la dictadura. El período abarca 1.373 días. El promedio es brutal: una persona muere en prisión cada tres días.

A esto se suma un dato aún más inquietante. No existe información pública ni transparente sobre posibles entierros en fosas comunes. El silencio oficial agrava la gravedad de los hechos.

Estas muertes evidencian una violación sistemática de derechos humanos vinculada directamente al régimen de excepción. Según registros del Socorro Jurídico Humanitario, no se trata de hechos aislados, sino de un patrón sostenido de negligencia y abuso. Las cárceles se han convertido en espacios de sufrimiento extremo donde no se garantiza atención médica, alimentación adecuada ni debido proceso.

Hay cientos de casos documentados de personas que murieron por hambre, sed, enfermedades no tratadas y torturas. La criminalización indiscriminada de la pobreza ha profundizado un círculo de exclusión y violencia estatal que castiga, sobre todo, a los sectores más vulnerables.

La narrativa oficial de seguridad busca normalizar estas muertes como daños inevitables, mientras se silencia toda crítica y se persigue la disidencia. Llamarlas víctimas colaterales no solo deshumaniza a quienes murieron, sino que deja al descubierto la pregunta central de este momento histórico: qué tipo de sociedad se está construyendo cuando el precio es la vida de personas que no fueron juzgadas y que, en muchos casos, contaban con expedientes limpios y cartas de libertad.

