Ha muerto el último de los libreros del centro histórico de San Salvador 

Iván Escobar

Colaborador

El último de los libreros del centro histórico de San Salvador, Jesús Castillo Villegas, falleció este miércoles 19 de marzo de 2025, a la edad de 93 años.

Castillo, quien en su vida profesional fue docente, graduado de la normal, y formador de generaciones de estudiantes que pasaron por los salones de clase, en las instituciones donde ejerció la docencia, dejó el plano terrenal para descansar en paz.

En los años 90´s, fundó la venta de libros usados “Segunda Lectura”, un espacio que con el tiempo cobró el interés de todo aquel amante de los libros. A su local, que está ubicado sobre la 2ª Avenida Norte, ahora “Mons. Romero”, en esta capital, llegaban escritores, poetas, fotógrafos, periodistas, estudiantes universitarios, docentes, profesionales de distintas ramas, muchos de ellos, ex alumnos de Don Chus, como cariñosamente le llamaban sus amigos y allegados. El objetivo de todos encontrar un tesoro en el mar de libros que ofrecía.

El pequeño local, inundado de libros de todos los géneros y autores, nacionales y universales, ofrecía a los lectores la diversidad literaria, pero sobre todo el cálido saludo de bienvenida de Don Chus, quien además de la venta de sus libros, ofrecía una amena conversación con sus clientes, entre un café con pan que de pronto se compartía en medio de cada tertulia.

El libro de recuerdos

En 2023 realicé una visita a Don Chus, y una conversación de todo.., me llevó a que le firmara un libro empastado con letras doradas, que decían: “Libro de Oro. Librería Segunda Lectura”, y de inmediato me dijo, “aquí todos los que vienen deben firmar, hay periodistas, fotógrafos, escritores, docentes, entre otros”.

Al atender su solicitud comencé a hojear el libro y descubrí en muchas de sus páginas las firmas y recuerdos de los visitantes que escribían desde un saludo hasta el recordatorio de que había donado un libro.

Cada página tenía dos espacios para todo aquel que dejaba su saludo o su constancia de donación de libros para el proyecto, que formara parte del legado que ahora deja Castillo, al morir.

Este libro ahora es un legado de recuerdos. “Esta es mi joya”, aseguró el librero y profesor, en esa ocasión.

Es de destacar que esta bitácora arranca con la firma del escritor David Escobar Galindo, cuyo mensaje fue dejado el 30 de julio de 1997, dos años después de que don Chus abrió este espacio un 15 de julio de 1995, y que se convirtió en un verdadero oasis de letras en el centro capitalino.

“Leer da conocimiento, da sabiduría, siempre se aprende más con la Segunda Lectura. ¡Adelante, amigos!, quedó en este documento de puño y letra del poeta Escobar Galindo, frase que en el tiempo queda más que vigente para este lugar, que hoy ya no contará con la presencia de don Chus, sino de un amigo que se encargará del espacio, hasta que el tiempo lo decida mantenerlo. Carlos Humberto Martínez, ha sido un aliado en esta ardua tarea, de mantener vivo un espacio de venta de libros, en un centro que cada día cambia.

En esta última conversación, don Chus me comentó que eran ya casi 30 años trabajando en el espacio, y los alquileres estaban elevados, por toda la transformación del centro de los últimos años la vida se vuelve cara en lo que fue el centro histórico, me aseguró que no sabía hasta cuándo iba a poder sostener el lugar abierto, “ya me siento cansado”, afirmó.

Las ventas de libros usados, en el centro capitalino fueron varias y la mayoría se ubicaban en el parque San José, junto a las ventas de tortas y comida, luego en algunos puntos. Poco a poco han desaparecido con el cierre, desaparecimiento de los locales, ventas de los mismo, el fallecimiento de sus propietarios, y los “reordenamientos” que en los últimos años fueron intensos y básicamente han acabado con esta práctica en la ciudad.

Hoy son contadas y pocas las ventas de libros usados. “Son más clandestinos que accesibles”, aseguró un usuario.

Recordando al maestro

Muchas fueron las visitas que hice al local de don Chus. Como comprador, y como necesidad de compartir y escuchar sus consejos. En mí también quedan los recuerdos del maestro, caminando hasta la Cripta de Catedral, donde puntual asistía cada domingo a la misa en memoria del obispo mártir, a quien don Chus admiraba mucho y era su devoto.

Las últimas semanas de noviembre de 2024 ya no llegó, nos llamó la atención a muchos. Días después supimos que no había estado bien de salud, y su familia, había decidido internarlo en un centro de atención de adultos. Esta semana conocimos la triste noticia, y quienes le conocimos sabemos que se marcha un gran intelectual, un gran maestro de las aulas y de la vida, que deja sin duda un vacío más en nuestro querido centro capitalino.

Don Chus fue enterrado en un cementerio privado este jueves 20, se va en marzo, un día antes del día de la poesía, cinco días antes del 45 aniversario del martirio de Mons. Romero, a pocos meses de que la “Segunda Lectura” cumpliera sus 30 años de fundación. Se nos fue el último de los libreros.

En mi quedan las innumerables visitas, los saludos en la Cripta, o por la calle, siempre el tema de conversación estaba mezclado del mundo literario. ¡Hasta siempre maestro!

