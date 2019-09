UE lanza campaña de limpieza de playas “Pitufemos el clima”

El embajador de la Unión Europea en El Salvador Andrew Bassols explica, que la campaña mundial Beach Cleanup es parte de problemática ambiental y un tema de consciencia; donde el compromiso es un tema de legislación, gobierno y ciudadanía. Le acompaña de izquierda a derecha el coordinador residente de la ONU en funciones Hugo González y la directora de Let´s Do It, Alejandra Rivera. Foto Diario Co Latino/Ludwin Vanegas.