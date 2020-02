Turquía anuncia cumbre sobre Siria con líderes de Rusia, Francia y Alemania

Estambul / AFP

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo el sábado que celebrará una cumbre sobre Siria con líderes de Rusia, Francia y Alemania el 5 de marzo, en particular para abordar la situación en el enclave de Idlib.

«Nos reuniremos el 5 de marzo y abordaremos esos temas», dijo Erdogan en discurso televisado, tras la conversación telefónica que sostuvo el viernes con el presidente ruso Vladimir Putin, y su teleconferencia con el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel.

La ofensiva llevada a cabo por el régimen del presidente Bashar Al Asad con el apoyo de Moscú para recuperar Idlib, último bastión rebelde en el noroeste del país, socavó gravemente el entendimiento entre Erdogan y Putin, que cooperaban estrechamente para poner fin al conflicto en Siria, donde, sin embargo, apoyan a bandos opuestos.

Este sábado un soldado turco murió en la región por un disparo de tanque del régimen sirio.

Por su parte Macron y Merkel se entrevistaron telefónicamente con Putin, y pidieron conjuntamente el viernes esa cumbre lo antes posible.

Erdogan no precisó el lugar de la cumbre, pero el viernes ya había informado a periodistas que Macron y Merkel proponían Estambul. Putin tenía que dar su aprobación.

La ofensiva del gobierno de Bashar al Asad apoyada por Moscú ha provocado en un mes el éxodo de cerca de un millón de civiles, y la ONU advierte que la situación humanitaria de los campos de refugiados es catastrófica.

Ankara tiene doce puestos de observación en Idlib, como parte de un acuerdo que firmó con Rusia en 2018. Ante la escalada militar, en la última semana han reforzado esas posiciones con tanques y soldados.

La muerte de tres militares turcos esta semana (dos el jueves y uno el sábado) eleva sus bajas en la región a 17.

Tras la muerte de su soldado este sábado, el ministerio de Defensa turco aseguró que había llevado a cabo nuevas acciones de represalia.

Erdogan ha expresado en varias ocasiones su cólera por el apoyo de Moscú al régimen vecino, pero el gobierno ruso no ha dudado tampoco en lanzar duras acusaciones.

El presidente turco le dijo a su homólogo ruso el viernes que «el régimen debe ser frenado en Idlib y que la crisis humanitaria debe terminar».

Por su parte, Putin aseguró el viernes a Erdogan que «está seriamente preocupado» por las «acciones agresivas» de los yihadistas en esa región fronteriza, la última que le queda al gobierno sirio para anunciar la reconquista de su territorio.

Turquía teme que la situación en esa región, degenere en una nueva ola de refugiados, pues ya acoge a más de 3,6 millones de sirios.