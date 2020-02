“Círculos de violencia están poniendo en riesgo la democracia”

Rosmeri Alfaro

@DiarioCoLatino

“Tal como lo enseñaron Rutilio Grande y monseñor Romero”, el padre Roque Regalado instó a los fieles católicos a romper “los círculos de violencia sociales que se están creando y están poniendo en riesgo democracia salvadoreña”.

“Imitémosles. Seamos voz de los que no tienen voz, unámonos para cambiar las estructuras de injusticia, no dejemos que nos dividan. Los de arriba están contentos cuando estamos divididos. Debemos estar unidos como verdaderos hijos de Dios”, dijo.

“Por ese ideal de ser hijos de un mismo pueblo dieron la vida y se confrontaron contra los sistemas económicos de odio y represión y no se vale que ahora nosotros solo nos quedemos aplaudiéndoles (…) lo que más querían era que los imitáramos”, aseguró.

El padre expuso que la degradación moral “termina por enfrentarnos los unos con los otros para preservar los propios intereses, así como el surgimiento de nuevas formas de violencia e impide el desarrollo de una verdadera cultura del ambiente y de los pobres”.

Regalado se refirió al proyecto urbanístico “Ciudad Valle de El Ángel”, el cual amenaza a la población de Quezaltepeque, Nejapa, Apopa, Mariona y Mejicanos, y que provocaría un “grave daño” al recurso hídrico y al ecosistema por su magnitud.

Manifestó que han tocado las puertas de las tres órganos del Estado, la de Medio Ambiente, y la de la Sala de lo Constitucional para que declaren inconstitucional esa concesión, y siguen sin obtener respuesta.

“El presidente calla, y ese silencio es cómplice del gran capital que está atrás de esta construcción (…) qué parte no entendemos de que nos necesitamos los unos a los otros. Los que no nos necesitan son los diputados corruptos y por eso no hacen nada por nosotros, los que no nos necesitan son los que se encaraman en el Gobierno para seguir haciendo que las grandes transnacionales sigan ganando dinero”, puntualizó.

“Estamos ante una grave idolatría del poder. Abramos los ojos somos nosotros los que nos necesitamos (…) empecemos a pensar como salvadoreños no como miembros de un partido político, debemos ser responsables con nuestra realidad social y exigir a los poderes del Estado que funcionen”, concluyó el sacerdote en la misa dominical, en la cripta de Catedral Metropolitana.