“Aprobar una ley de amnistía con nombre de reconciliación seria traicionar al pueblo”: Escobar Alas

Rosmeri Alfaro

@DiarioCoLatino

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas afirmó que no se ve voluntad en aprobar la Ley de Reconciliación, enfocada en restaurar el daño a las víctimas del conflicto armado de la década de los 80. “No nos explicamos porqué esta resistencia. Diría que cinco días no son suficientes para hacer lo que no se hizo en más de tres años y ojalá no se intente aprobar una Ley de Amnistía con nombre de reconciliación, porque eso seria una traición al pueblo, una burla y una revictimización para las victimas”, manifestó el religioso.

Hasta este viernes tienen los diputados de la Asamblea Legislativa para aprobar la Ley de Reconciliación y cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional al derogar la Ley de Amnistía, en 2016.

Al igual que las víctimas, el arzobispo aseguró que debe haber condena para los victimarios, “para que pidan perdón a las victimas y a la sociedad, estas puedan perdonarles”.

“Debe ser una ley donde hayan juicios verdaderos y se condene a los victimarios (…) es posible que no haya pena de cárcel pero hay una conmutación para que presten un servicio social, pero eso es necesario para que haya reconciliación. Bien sabemos que no sanan las heridas si no hay justicia”, expuso.

“Se ha pedido tiempo y se han dado más prórrogas y no vemos que estén trabajando en el tema y, sobre todo, no vemos el interés de tomar en cuenta a las víctimas y una Ley de Reconciliación por supuesto debe estar en favor de las víctimas, dignificarlas y tenerlas en cuenta, y me parece que es lo menos que se ha hecho”, agregó Escobar Alas, quien aseguró que estará a la expectativa de lo que suceda esta semana.

El arzobispo también sentó postura sobre la situación entre el presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa por la aprobación de préstamo para el plan de Control Territorial e interpelaciones a los titulares del Ministerio de Salud y de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

“Quisiera que haya mejor entendimiento, hay actitudes violentas como las interpelaciones, magnificar algunas cosas y al final no se le cumple al pueblo”, dijo en conferencia de prensa.

“En vez de estar interpelando a funcionarios, quizá en el afán de revancha y conflicto, por que no mejor trabajar por una ley para el manejo del agua y el servicio de ella. Es urgente y es lo que el pueblo necesita (…) atacándonos unos a otros no vamos a terminar”, resaltó.

Sobre martirio del sacerdote Rutilio Grande

Escobar Alas aseguró que la Iglesia católica se siente congratulada por la decisión del santo Padre de autorizar el martirio del sacerdote jesuita Rutilio Grande, y sus dos compañeros laicos, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus.

“Damos gracias a Dios por tan grande don que nos hace e invocamos a nuestros mártires en nuestra oración (…) a partir de la firma del decreto de beatificación, nuestros mártires ya son venerables. Es importante que imitemos su testimonio de fe”, expresó.

El padre Rutilio Grande nació el 5 de julio de 1928 en El Paisnal, San Salvador y fue asesinado en 12 de marzo de 1977 mientras se dirigía de Aguilares al Paisnal para celebrar la Santa Misa, acompañado de Manuel Solórzano y el joven Nelson Rutilio Lemus.