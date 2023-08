TSE inicia consulta de datos previo a elecciones 2024

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Previo a los comicios de 2024 y como parte del proceso, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó desde este 22 de agosto hasta el 20 de septiembre, el período de consulta ciudadana donde los salvadoreños en el país o desde el exterior puedan verificar que sus datos en el Registro Electoral estén correctos.

La verificación de los datos antes de las votaciones es importante, porque a través de la consulta se detectan errores evidentes y estos pueden ser modificados en el Registro Electoral y ejercer el sufragio el 3 de febrero y 4 de marzo de 2024.

El TSE indicó que ha puesto a disposición de la ciudadanía diferentes medios para la verificación de datos, uno de ellos es a través del enlace consulta.tse.gob.sv donde se digita el número del Documento Único de Identidad (DUI), y constata que la fotografía, nombres, apellidos y domicilio sean correctos, de no ser así pueden llenar el formulario para solicitar la corrección respectiva.

La consulta también puede hacerse visitando la alcaldía del municipio, o por medio de los quioscos distribuidos en los centros comerciales y las unidades móviles donde personal del TSE capacitado podrá ayudar a las personas que lo necesiten.

El TSE capacitó a los delegados departamentales de consulta ciudadana del Registro Electoral, para ser desplegados a escala nacional, e instruyó a este personal sobre sus funciones de orientar al ciudadano a verificar sus datos en el Padrón Electoral. En redes sociales algunas personas señalaron inconvenientes al momento de entrar al sitio web de consulta, ya que al crear una cuenta pide número de teléfono para validar y nunca envían el código de verificación al celular y así jamás se puede ingresar.

“Estoy intentando crear mi cuenta, pero me dice que mis datos no existen en el padrón, no me deja crearla, intento llamando a un número que sale 22094000, y al final nadie me contesta después de pasar el menú”, fue uno de los muchos comentarios.

Otra de las personas consideró que el proceso es bastante largo y era mejor antes cuando solo se ingresaba el número de DUI, ahora se debe registrar, piden correo electrónico, un número de teléfono y no llega el mensaje para completar el registro, “ya le di varias veces a reenviar, no llega nada y tampoco al correo”, recalcó.