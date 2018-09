TSE continúa campaña para verificar datos del DUI en padrón electoral

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Afin de no tener inconvenientes al momento de emitir el sufragio en los comicios presidenciales del próximo 3 de febrero de 2019, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) continúa con la campaña motivacional para que la ciudadanía consulte que los datos de su Documento Único de Identidad (DUI) sean los mismos que aparecen en el padrón electoral.

Mediante la consulta ciudadana se puede constatar que el nombre, número de documento y fotografía de la persona estén correctos en el padrón electoral, de existir algún error, el ciudadano debe pedir la corrección al Tribunal.

Esta consulta se desarrollará hasta el próximo 26 de septiembre de 2018, durante este período la ciudadanía podrá verificar los datos mediante el sitio web HYPERLINK “https://t.co/W8LRGKvr94” \o “http://consulta.tse.gob.sv” \t “_blank” consulta.tse.gob.sv, alcaldías en los 262 municipios del país, quioscos y brigadas móviles.

Para consultar los datos en el sitio web es necesario ingresar a HYPERLINK “http://consulta.tse.gob.sv/” \t “_blank” consulta.tse.gob.sv, digitar su número de DUI, marcar la opción de mostrar fotografía, ingresar la fecha de expiración del DUI, marcar la caja de “No soy un robot” y hacer clic en el botón consultar.

El TSE mantiene presencia con las brigadas móviles en las afueras de iglesias, centros comerciales y lugares de mayor afluencia de personas.

Asimismo, otra opción es los quioscos distribuidos en centros comerciales, donde el ciudadano entregará su DUI al encargado y este ingresará el número en la pantalla del quiosco, los datos serán mostrados al ciudadano, si estos son correctos imprimirá y le entregará un comprobante de consulta con los datos.

Se consideran como errores que no coincida cualquiera de los datos en el DUI del ciudadano con los del padrón electoral, así como cuando la persona teniendo el documento no aparezca en el padrón de consulta y no haya sido excluido del registro electoral.

Al no coincidir los datos del padrón electoral con los del DUI, el representante del TSE verificará la fecha de expedición del documento, tomando en cuenta la fecha de suspensión de modificación de residencia y la suspensión de inscripciones, llenará el formulario con los datos del DUI y de acuerdo al requerimiento solicitado. La persona deberá proporcionar un número telefónico para contactarlo sobre la resolución del trámite.

En la consulta también se podrá conocer el centro de votación que le ha sido asignado y puede solicitar cambiarlo a uno más cerca de su lugar de residencia, siempre y cuando sea dentro del mismo municipio, pues la fecha para cambio de domicilio a otro municipio y departamento finalizó el 15 de julio de 2018.