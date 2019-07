Trump contra la prensa, ni Fox News está a salvo

Prensa Latina

Aunque es conocida la compleja relación del presidente Donald Trump con la prensa estadounidense, usuarios de redes sociales llaman hoy la atención sobre sus ataques contra Fox News, la televisora más seguida por el gobernante.

El jefe de la Casa Blanca, quien usualmente usa el término de ‘noticias falsas’ para referirse a reportes que son críticos con su Gobierno, y ha llegado a calificar a los medios de comunicación de ‘enemigos del pueblo’, ha descrito a Fox News como su canal favorito.

Sin embargo, anoche publicó una serie de tuits en los que criticó a presentadores de esa cadena y condenó la contratación por parte de la televisora de la consultora demócrata Donna Brazile como comentarista sobre temas políticos.

En uno de sus mensajes en el servicio de microblogging, el jefe de la Casa Blanca manifestó que ver a los presentadores de Fox News del fin de semana es peor que mirar las noticias falsas de CNN.

Fox News, que fracasó en obtener los muy aburridos debates demócratas, ahora se está cargando con demócratas e incluso está utilizando las falsas noticias de The New York Times como fuente de información. ‘Fox News está cambiando rápidamente, pero se olvidó de las personas que la trajeron hasta aquí’, escribió. Si bien no está claro qué motivó los ataques del mandatario más allá de la contratación de Brazile, algunas fuentes indicaron que su molestia pudo deberse a que tras la victoria ayer del equipo femenino de fútbol en la Copa Mundial de la disciplina, Fox News transmitió desde un bar de Francia en el que se lanzaron gritos contra el gobernante.

Parece que está atacando los presentadores del fin de semana de Fox News, estoy segura que solo es casualidad después de que Fox, sin saberlo, emitió un clip ahora viral de un bar francés que cantaba ‘Que se joda Trump’, manifestó una usuaria de Twitter.

Un miembro de esa plataforma señaló que, según la serie de publicaciones del presidente, el jefe de Estado parece creer que ya la cadena no es tan de derechas como quisiera; y otra de las publicaciones indicó que Trump estaba atacando a su propia máquina de propaganda.

Pese a la sorpresa que expresaron internautas en esa red social y en Facebook, esta no es la primera vez que el presidente norteamericano arremete contra su medio favorito.

También lo hizo en junio pasado, cuando escribió que ‘algo raro está sucediendo en Fox’ después de que la televisora publicó los resultados de una encuesta en la cual Trump apareció por detrás de varios de los aspirantes demócratas a la presidencia de cara a los comicios de 2020.

Un mes antes también criticó a esa organización noticiosa por dar tiempo en el aire a los candidatos del partido azul. ‘Fox se está moviendo cada vez más hacia el lado perdedor (incorrecto) al cubrir a los demócratas’, expresó en mayo.

Fuera de la peculiaridad de que los recientes tuits fueran dirigidos contra un medio que suele ser citado por el gobernante para defender sus controvertidas políticas, lo sucedido se une a la larga lista de ataques del mandatario contra la prensa, los cuales tienen lugar desde su etapa como candidato.

Según divulgó hoy el proyecto US Press Freedom Tracker (Rastreador de libertad de prensa en Estados Unidos), en lo que va del año Trump tuiteó negativamente sobre los medios de comunicación más de 200 veces.

Tales datos son superiores a los registrados en la misma fecha de 2017 y 2018, cuando había publicado 119 y 108 entradas contra las organizaciones periodísticas, respectivamente.

El presidente de Estados Unidos es continuamente cuestionado por esa postura hacia la prensa, que lo llevó a faltar en tres ocasiones consecutivas a la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca.

De acuerdo con varias fuentes, la retórica de Trump en la materia parece estar dándole resultados, fundamentalmente entre su base republicana.

Una encuesta difundida la semana pasada por la publicación The Hill arrojó que el 67 por ciento de los estadounidenses reconoce la importancia de la prensa, pero un tercio de los sondeados coincidió en que los medios son enemigos del pueblo.

Tal sentimiento fue más fuerte entre los votantes de la fuerza roja, el 51 por ciento de los cuales valoró de ese modo a la prensa, mientras que también se pronunciaron así un 14 por ciento de los demócratas y un 35 por ciento de los independientes.