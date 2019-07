URGENTE: Trump dice que no tendrá más trato con el embajador británico en Washington

AFP

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este lunes que no habrá más contacto con el embajador británico en Washington, después de la filtración a la prensa de cables diplomáticos en los que el emisario habría calificado a su gobierno como «inepto» y «excepcionalmente disfuncional».

«Yo no conozco al embajador, pero él no es querido ni bien visto en Estados Unidos. Ya no tendremos contactos con él», dijo Trump en Twitter, dos días después de la publicación en la prensa de comentarios del embajador británico en Washington, Kim Darroch.