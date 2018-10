Trump alerta sobre pandilleros y gente de medio oriente en caravana migrante

Redacción Diario Co Latino El presidente estadounidense Donald Trump alertó el lunes que la caravana de migrantes que partió de Honduras hacia Estados Unidos incluye a pandilleros y a personas de medio oriente, luego de amenazar con cortar la ayuda económica a Centroamérica por esta marcha. La caravana, actualmente en el sur de México e integrada por más de 7,200 personas, según estimaciones divulgadas el lunes por la ONU, ha sido blanco de ataques casi diarios de Trump en Twitter desde que salió de San Pedro Sula el 13 de octubre. En declaraciones a periodistas en la Casa Blanca antes de volar a Texas, donde iba a hablar en un mitin político, Trump volvió sobre el tema tras varios tuits matinales. “Tomen su cámara, métanse en el medio y busquen”, dijo. “Van a encontrar a la MS-13, van a encontrar a los de medio oriente, van a encontrar de todo. Y adivinen qué, no los permitimos en nuestro país. Queremos seguridad, queremos seguridad”, subrayó. “He visto informes y hay de todo un poco en este grupo de migrantes”, dijo. También reiteró que estaba listo para cortar la ayuda a los países centroamericanos, de donde son oriundos muchos de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. “Les damos cientos de millones de dólares. No hacen nada por nosotros(...) Pueden hacer un trabajo mucho mejor”, dijo, criticando a Guatemala, Honduras y El Salvador por no evitar que sus ciudadanos emprendan rumbo al norte. Trump suele retratar a los inmigrantes ilegales como criminales peligrosos que representan una amenaza para Estados Unidos. Desde la campaña electoral prometió prohibir totalmente el ingreso de musulmanes a Estados Unidos, argumentando que suponen un riesgo de terrorismo. Su administración finalmente excluyó a viajeros de cinco naciones principalmente musulmanas, además de Corea del Norte y Venezuela. La MS-13, también conocida como Mara Salvatrucha, es uno de los grupos criminales detrás de la ola de violencia en el llamado Triángulo del Norte, que incluye a Guatemala, Honduras y El Salvador. La pandilla nació en Los Ángeles a partir de salvadoreños que huían de la guerra interna en el país en los años 1980 y permanece activa en Estados Unidos. “A partir de ahora vamos a empezar a cortar, o reducir sustancialmente, la tremenda cantidad de ayuda externa que habitualmente les damos”, dijo más temprano en Twitter sobre estos tres países. Además, culpó a los militares y policías mexicanos por ser “incapaces” de detener a los migrantes. “Lamentablemente, parece que la policía y los militares de México son incapaces de detener la caravana que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos. Criminales y personas de medio oriente no identificadas están mezclados”, escribió. “Yo alerté a la patrulla fronteriza y a los militares de que esto constituye una emergencia nacional”, agregó.