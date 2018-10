Presidente sancionará decreto para combatir lavado si la CSJ lo avala

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén no tiene ninguna intención de bloquear la participación del país en el denominado Grupo Egmont, dedicado a combatir el lavado de dinero, y sancionará el decreto aprobado en la Asamblea Legislativa para tal fin, si la Corte Suprema de Justicia lo considera constitucional, manifestó el secretario de Comunicaciones de la Presidencia Roberto Lorenzana.

Según el funcionario, la decisión que tomó el Mandatario para vetar el decreto que daba autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR), para recibir y entregar información sobre lavado de dinero, se basó en que la Constitución de la República prohíbe esa figura.

“El Presidente, al darse cuenta de que entra en fricción esta reforma que aprueban los diputados en su momento con la Constitución de la República, decide vetarla por inconstitucional y la devuelve a la Asamblea Legislativa”, dijo Lorenzana.

No obstante, será la CSJ la que tendrá la última palabra en el tema, pero mandar a sancionar el decreto luego que la oposición superó el veto del Presidente a la reforma, sí expondría al Mandatario a una demanda por violación a la Carta Magna, aseguró el portavoz de la Presidencia.

Por ello, cuestionó a las personas e instituciones que han instado a Sánchez Cerén a que sancione el decreto sin conocer primero el veredicto de la Corte Suprema y dudó de las intenciones de quienes le sugieren actuar así.

“El artículo 138 de la Constitución establece claramente que no hay otro camino. Quienes recomiendan, por ejemplo, al Presidente que lo sancione, están recomendando la violación de la Constitución(…) seguramente para después iniciar un proceso en contra del Presidente porque habría violado la Constitución”, dijo Lorenzana en entrevista con canal 10.

Lorenzana, no obstante, puso en duda que estar dentro del denominado Grupo Egmont sea garantía para combatir el lavado de dinero y recordó los casos de los expresidentes Francisco Flores y Antonio Saca, a quienes no se ha podido ubicar la totalidad de los fondos robados al Estado, según la FGR.

“Tampoco es que el país pierda, yo por lo menos no me siento satisfecho con los niveles de información que la Fiscalía ha tenido. Por ejemplo, no veo que hayan encontrado el dinero de (Antonio) Saca, que hayan encontrado el dinero de Francisco Flores, lo que han dicho es que van a recuperar algo de ese dinero, creo que como $25 millones, $27 millones, quiere decir que no ha habido suficiente información”, manifestó.

Por otra parte, el vocero presidencial se refirió a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar la ayuda a El Salvador, Honduras y Guatemala por el paso de la caravana de inmigrantes, mayoritariamente hondureños, que se desplazan hacia la frontera estadounidense.

Sin negar que en Honduras existen condiciones objetivas como la complicada situación económica y las secuelas de la crisis política, luego de las elecciones presidenciales, Lorenzana consideró que ese movimiento de miles de personas no puede hacerse sin financiamiento y que, sin duda, en los Estados Unidos hay sectores interesados en esa acción, especialmente en momentos previos a las elecciones de noviembre.

“Las elecciones en Estados Unidos son los primeros días de noviembre para el Congreso y para el Senado, y el tema central en la campaña electoral de Estados Unidos donde están en conflicto dos posiciones que se expresan en las iniciativas presentadas de cara a la aprobación del presupuesto de los Estados Unidos donde el presidente (Trump) ha incluido el financiamiento del muro en la frontera”, sostuvo.

Lorenzana dijo que se trata de un “flujo organizado” que “no se da por el azar” y no es que un grupo de miles de personas se pusieron casualmente de acuerdo para viajar a la frontera sur de los Estados Unidos en momentos preelectorales en ese país. “Esto tiene una planificación, una organización y un financiamiento”.

Asimismo, Lorenzana instó a los partidos que no dejen a última hora la aprobación del presupuesto general de la nación de 2019, debido a la cercanía de las elecciones presidenciales que puede hacer más difícil un entendimiento. “Dejar sin aprobación el presupuesto sería un error a nuestro juicio”, dijo.