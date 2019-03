Trabajadores legislativos rechazan anteproyecto de Ley del Servicio Civil

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Desde tempranas horas de la mañana, miembros del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL), obstruyeron todos los puntos de ingreso al primer órgano de Estado como medida de rechazo a la posible creación de la comisión especial para estudiar el anteproyecto de Ley del Servicio Civil.

Para los sindicalistas la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo en 2017, es sinónimo de despidos y violaciones a derechos laborales de los empleados de todo el aparato estatal.

Luis Ortega, secretario general del SITRAL, rechazó que los representantes del primer órgano de Estado lleven a cabo traslados, apliquen descuentos y leyes a los empleados que hacen su trabajo de forma correcta y proteja a “plazas fantasmas”.

“A los que no vienen, las plazas fantasmas que existen en todas las instituciones del Estado, a esos no les aplican nada y no vienen a trabajar”, dijo Ortega.

El representante sindical afirmó que en los próximos días acudirá a la Corte de Cuentas de la República, para solicitar una asesoría a todas las plazas existentes en el congreso salvadoreño.

Respecto al anteproyecto de Ley del Servicio Público, Ortega sentenció que este marco legal lejos de eliminar el nepotismo lo legalizará y es por ello que los trabajadores se oponen al estudio y aprobación del mismo.

“Nos oponemos a este pensamiento neoliberal promovido por los Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional y le hacemos un llamado al nuevo gobierno de Nayib Bukele, a que no se deje tocar por la tentación de estas leyes que han venido a vulnerar los derechos en el país”, externó Ortega.

El sindicato de empleados legislativos recordó que fue en rechazo a estas medidas que muchos de los trabajadores nacionales, le dieron su voto a una nueva opción política representada por Bukele; pero sentenció que sí el presidente electo continúa abanderando este tipo de normativas tendrá la oposición de la clase trabajadora del sector público.

Los sindicalistas expusieron que si el anteproyecto de Ley del Servicio Público es aprobado por la Asamblea Legislativa, impulsarán cierres en todas las instituciones del Estado y una huelga nacional para hacer valer los derechos de los trabajadores.