Trabajadores dicen no a la Ley de Servicio Público impulsada por organismos internacionales

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Desde tempranas horas de la mañana cientos de trabajadores pertenecientes a sindicatos de instituciones públicas y empresas privadas obstaculizaron todas las entradas que conducen a la Asamblea Legislativa para mostrar su descontento ante la posible aprobación del anteproyecto de Ley del Servicio Público.

Según los sindicalistas, la normativa en cuestión promovida por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM) da pie a la vulneración de los derechos de los empleados públicos a excusa de generar desarrollo económico.

“Este proyecto de Ley nos afecta de varias formas, en primer lugar no fue creada en El Salvador, es un mandato del FMI, la meta seis del documento asocio para el crecimiento, en segundo lugar, con esto desaparece la Ley del Servicio Civil es decir el debido proceso para poder despedir a un trabajador lo que da pie a despidos masivos”, dijo Mario Montes, presidente de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM).

El dirigente sindical expuso que quienes respaldan la aprobación de esta normativa lo hacen bajo la bandera de modernización del Estado algo que no es verdad porque lo que propone es la flexibilidad laboral es decir eliminación de todas las prestaciones a empleados. Montes asimismo explicó que con la aprobación de la Ley de Servicio Público desaparecen otras normativas que garantizan la estabilidad laboral de los trabajadores gubernamentales como la Ley del Servicio Civil.

Los sindicatDiferentes movimientos sindicales mantienen cerrados los portones de acceso a la Asamblea Legislativa, exigiendo la Ley de Servicio Público. Foto Diario Co Latino/Juan Carlos Villafranco.os de trabajadores destacaron que desde la presentación del anteproyecto de ley no solo se han mostrado en contra sino también presentaron propuestas de reforma a la Ley del Servicio Civil para que se asegure la estabilidad laboral y afirmaron que si los diputados siguen con su intención de aprobarla paralizarán el aparato estatal.

“Estamos advirtiendo que si llegan a aprobar esta ley vamos a huelga a nivel nacional varios sindicatos tanto de instituciones gubernamentales como alcaldías, movimientos sociales y trabajadores de la empresa privada”, afirmó Roberto Gómez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda.

Luego de mantener sitiada por más de dos horas la Asamblea Legislativa, los sindicalistas se trasladaron a la alameda Juan Pablo II donde cerraron un tramo como reacción a la negativa de las autoridades de dejarlos pasar a manifestarse frente al congreso.