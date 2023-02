Trabajadores de la alcaldía de Soyapango fueron amenazados por personeros de Nuevas Ideas

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango (SITRASOYA) informaron en la entrevista de Radio YSUCA que aún, con el cambio de administración, tampoco se ha solventado en su totalidad los salarios a los empleados. Por el contrario, fueron amenazados por representantes de Nuevas Ideas que prometieron solucionar la problemática, dijeron.

Según Oseas Ruano, miembro de SITRASOYA, la situación de los trabajadores no ha cambiado en totalidad, siguen con pagos atrasados, con represalias a los trabajadores, y aproximadamente 35 empleados fueron despedidos por la presión que hicieron a la institución por su derecho al salario. Y con la detención de la ex alcaldesa Nercy Montano, nuevas autoridades que administran la municipalidad tampoco han saldado la deuda.

“El 30 de diciembre llegó una nueva comisión del Concejo Municipal con el nuevo alcalde interino, Marcos García, y también llegó una comisión de Casa Presidencial (CAPRES), encabezada por el señor Kaleff Bonilla, y él decía que iba en representación del señor presidente, y se comprometieron desde ese día a empezar a pagar nuestro salario, así como nuestras prestaciones, e iban a finalizar (de pagar) el 31 de diciembre y no fue así”, destacó Ruano. A mediados del mes de enero de es año, los trabajadores dieron a conocer que la municipalidad canceló la deuda solo a un 80% de los trabajadores de las diferentes áreas de la municipalidad, mientras un 20% aún le debían salario, bonos y prestaciones, a causa de ello, siguieron denunciando. Evelyn de la O, integrante de SITRASOYA, expuso que “lamentablemente hubo trabajadores que desde el mes de octubre y noviembre no se les había cancelado su salario y la mayoría hasta en diciembre. Madres solteras que no tenían como darle el sustento a sus hijos, y lamentablemente tenemos compañeros que les ha dado derrame facial, y algunos con enfermedades”. De la O reveló que el diputado suplente de Nuevas Ideas, Kaleff Bonilla, se comprometió a cancelar todos los salarios que adeuda la municipalidad, la bonificación, el pago de las AFPs, con respaldo del alcalde interino, y hasta la fecha no han completado el ofrecimiento en su totalidad. Por el contrario, reveló que el día 30 de diciembre, por la tarde, Bonilla los amenazó con el régimen de excepción. Posteriormente, en la marcha del 10 de enero, la PNC detuvo a los sindicalistas, y que fueron liberados 15 días después.

Cabe recordar que, desde el mes de diciembre la alcaldía de Soyapango fue una de las doce municipalidades, todas gobernadas por Nuevas Ideas, que mantienen casos de endeudamiento con sus trabajadores. Pero, solo capturarona a la exalcaldesa de Soyapango, y tres sindicalistas que exigían los pagos de salarios respectivos.

Se suma a lo anterior, la mala situación de las familias de los trabajadores, los despidos y amenazas con el régimen de excepción, que los empleados aseguraron que en un inicio se pretendió ser utilizado contra la delincuencia, y no para amenazar trabajadores.