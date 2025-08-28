Página de inicio » Mundo » Tiroteo en escuela católica de Minnesota, EEUU

Tiroteo en escuela católica de Minnesota, EEUU

Administraador 28 agosto, 2025 Mundo Comentarios desactivados en Tiroteo en escuela católica de Minnesota, EEUU 146 Vistas

Compartir
        

Washington/Prensa Latina

Un tiroteo producido este miércoles en una escuela católica de la ciudad estadounidense de Minneapolis, en el estado de Minnesota (región Medio Oeste), empañó allí la primera semana de clases.

Las fuerzas del orden del sur de Minneapolis están respondiendo a un tiroteo en la Escuela Católica Annunciation la mañana de este miércoles. Se habla de un tirador neutralizado, pero los informes preliminares aún no mencionan posibles víctimas.

Un gran número de socorristas se encuentra en el lugar, ubicado en la Avenida 54, entre las avenidas Harriet y Garfield.

El gobernador Tim Walz al lamentar el hecho dijo: «Rezo por nuestros alumnos y maestros, cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia».

Tags

Ver también

Jefe de ONU condena ataque israelí contra Hospital Nasser en Gaza

Compartir        NACIONES UNIDAS/Xinhua El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este lunes enérgicamente la …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.