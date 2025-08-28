El Acuerdo de Paz entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN: ¿ha muerto? II

César Ramírez

Debe declararse expirado el Acuerdo de Paz y ratificar que aquél magno evento del 16 de enero de 1992 es letra muerta.

De inmediato surgen conceptos de ese profundo proyecto con 33 años de evolución, pero no han sido lineales, puesto que la democracia funcionó durante 27 años y es precisamente a partir de 2019 el momento de “involución” política, entonces se inician una serie de irregularidades a tal extremo que las instituciones como: la Corte Suprema, Fiscalía, Tribunal Supremo Electoral dejan de ser independientes, en este panorama agreguemos la reforma constitucional que permite la reelección indefinida, el régimen de excepción con tres años de duración etc. en conjunto connotan un perfil no democrático y autoritario… así hemos demostramos al mundo que la historia avanza y retrocede.

Los principios que orientaron el proceso de paz son: a- Terminar con el conflicto armado por la vía política; b- Impulsar la democratización del país; c- Garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos; y d- Reunificar a la sociedad salvadoreña1.

La simple observación de nuestra realidad en 2025 es evidente, solo el principio de terminar con el conflicto armado funcionó, los demás: b, c y d, parecen inalcanzables y no solo eso, las reformas constitucionales recientes nos conducen a la antípoda de la democracia, nos conduce a la dictadura como el siglo pasado.

¿Por qué se debe declarar muerto el Acuerdo de Paz de El Salvador (firmado en Chapultepec)? Porque la sociedad ya no comparte ninguno de los conceptos que contiene ese documento, en consecuencia, a pesar de la nostalgia, buenas intenciones, idealismo social etc. que podamos poseer eso ya no sirve para nada.

Algunos capítulos implican a la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, Academia Nacional de Seguridad Pública, Sistema Judicial, Procuraduría Nacional de la Defensa de los Derechos Humanos, Sistema Electoral etc.

El conjunto era una arquitectura de una nueva sociedad, su concepción era la opción democrática posible, una República con independencia de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial coordinados por la Constitución.

Ahora nos encontramos a la inversa de ese trayecto, hasta parece que el Acuerdo de Paz de 1992 es ciencia ficción, es un mundo bizarro, lejano, remoto, fuera de toda posibilidad salvadoreña, nada real.

Nuestra condición es triste ¿qué será de nosotros? ¿fuimos ingenuos en confiar en la Constitución? ¿moriremos decapitados acusados de comunistas en las elegantes prisiones de Izalco, El Penalito, Mariona, CECOT?

No es exagerado preguntar, puesto que conocemos el destino de quienes defienden los Derechos Humanos como Ruth López, Enrique Anaya y otros, que no sabían que el Acuerdo de Paz estaba liquidado, su encarcelamiento demuestra que existe una nueva legalidad donde ellos eran: “ilegales”.

Es sintomático que vivimos una “nueva legalidad” fuera de aquél visionario proyecto, el problema es haber perdido el sentido de justicia, derecho, constitución, puesto que ahora parece que solo la policía, el ejército o jueces dictan nuestro margen de libertad (condicional), en ese sentido también es notable el acoso, persecución y exilio de periodistas, como si la prensa fuese oposición política, cuando la función de los medios sociales es comunicar la verdad de los delitos del Estado y sus funcionarios, en consecuencia esas acciones son la “nueva legalidad” del modelo que vivimos.

Deben declarar el Acuerdo de Paz de 1992 extinto o renunciar a ello, así al menos las Naciones Unidas podrá colocar una ofrenda memorial a un proyecto de solución política fracasado, así morirá la solución política de una guerra civil que en su afán democrático apenas duró dos décadas, ese proceso no será ejemplo para nadie a partir de esa fecha. amazon.com/author/csarcaralv

Bibliografía

Nota: espero que ese libro no esté censurado, cuidado al leerlo ilustra el presente desde el pasado.

