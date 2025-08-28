La caravana de Milei en Lomas de Zamora apedreada y abucheada

Buenos Aires/Prensa Latina

La caravana del presidente Javier Milei en el municipio Lomas de Zamora para avivar este miércoles la campaña electoral en la Provincia de Buenos Aires fue blanco del repudio público, apedreada y abucheada antes de ser interrumpida por la seguridad.

Acompañaban en jeep descapotado al mandatario su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el candidato principal a diputado en la lista bonaerense de La Libertad Avanza (LLA-PRO), José Luis Espert, y el asesor político y armador de la campaña en esa provincia, Sebastián Parejas, entre otros pocos cuando al llegar a una intercepción el convoy fue interceptado.

Al comenzar el abucheo, las pedradas y botellazos, la seguridad optó por interrumpir la caravana y evacuar al presidente y sus acompañantes que no pudieron completar su recorrida de campaña. Tras su retirada, hubo peleas entre militantes de LLA-PRO y vecinos de esa ciudad bonaerense. Se reportaron dos arrestos.

El frustrado acto tuvo lugar en medio del escándalo por el cobro de coimas por Karina, su asesor político personal Eduardo Menem, entre otros, revelado por el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo.

Las dádivas procedían de jugosos contratos por medicamentos autorizados por la Presidencia (Karina) para los incapacitados, remedios que no llegaban a muchas de esas personas, lo cual golpea la moralidad del gobierno.

Antes de ser evacuado, el reportero del canal de noticias C5N logró acercarse al mandatario y le preguntó sobre la bataola que afecta a su gobierno por el cobro de coimas y por primera vez se refirió al caso hoy bajo investigación, alegando que “todo lo que dice Spagnuolo es mentira y que lo llevará a la Justicia”.

Cuando comenzó el ataque contra la caravana el candidato Espert se bajó urgentemente del vehículo abandonando al presidente, se montó en una moto de un militante libertario y se fue, muestran imágenes transmitida por canales de televisión.

Medios que cubrieron la recorrida reportaron que tras la agresión en Lomas de Zamora, el jefe de Estado se refugió en la Quinta de Olivos y responsabilizó al kirchnerismo por el suceso.

Dos encuestas divulgadas este miércoles revelaron que del 80 al 95 por ciento de la población está al tanto del escándalo. El sondeo que realizó la consultora privada Managment & FIT precisa que el caso está en oídos del 94,5 por ciento de los consultados.

Además, el 73,2 por ciento cree que la acusación es «entre muy grave y algo grave» y el 81 por ciento reclama que el mandatario de explicaciones, aunque un porcentaje sustancial que votó por Milei para la Presidencia considera que no modificaría su voto para las elecciones.

