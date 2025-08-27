LOS OLIGARCAS SALVADOREÑOS SON PILARES DE LA DICTADURA BUKELEANA…

Compartir

Por David Alfaro

27/08/2025

Una amiga me comentaba: “No sería difícil sacar a Bukele si se organizara una huelga general de brazos caídos, como la que tumbó al dictador Hernández Martínez. Esa forma de protesta no es violenta, nadie se arriesga demasiado y es rápida”.

Le respondí que en aquel tiempo la huelga funcionó porque los oligarcas ya no necesitaban a Martínez. Fueron ellos mismos quienes alentaron la protesta para deshacerse de él.

La pregunta hoy es: ¿cómo están las cosas entre Bukele y los oligarcas que siguen siendo los dueños del país?

Cuando a Leonor Selva, ex directora ejecutiva de la ANEP, le consultaron si apoyarían una huelga general contra Bukele, contestó que “la gremial no sustituye a los partidos políticos”. Sin embargo, la misma ANEP no dudó en ordenar un paro nacional en 1987 contra Napoleón Duarte, cuando el gobierno intentó obligar a la gran empresa a pagar impuestos atrasados y detener la evasión fiscal. Aquella decisión la tomó Víctor Steiner, entonces presidente de la ANEP.

La diferencia es clara: hoy la ANEP y los Bukele mantienen una alianza tácita. Esa relación se sostiene en beneficios compartidos: evasión fiscal y contratos millonarios con el Estado.

Por eso, mientras la oligarquía siga sosteniendo a Bukele, una huelga general como la de 1944 no está en el horizonte. El movimiento social, por ahora, es frágil y disperso; aún no tiene la fuerza para una acción de esa magnitud. Lo cierto es que, sin la ruptura de los grandes grupos de poder, cualquier intento quedará limitado. Pero la historia muestra que las alianzas se desgastan y los pueblos se levantan cuando menos se espera.

