Tiro saca la cara por El Salvador

Manahen González

@ManahenGza

El Tiro deportivo ganó ayer su tercera medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, y se consolidó momentáneamente- como la disciplina salvadoreña con mejor desempeño en territorio cafetero.

Ayer, el equipo femenino de rifle -integrado por Ana Ramírez, Johana Pineda y Melissa Mikec- ganó medalla de plata en la modalidad 50 metros rifle tendido.

Las criollas se quedaron con la medalla de plata al acumular 1812.7 puntos; mientras que Guatemala se quedó con el oro al sumar 1825.0 unidades y México se agenció el bronce con 1811.9 puntos.

En la modalidad 50 metros rifle tendido individual, a las criollas no les fue muy bien debido a que Ana Ramírez finalizó en la sexta posición con 606.8 puntos, Melissa Mikec concluyó en la séptima casilla con 605.6 unidades y Johana Pineda se ubicó décima con 600.3 puntos.

En masculino, mientras tanto, el equipo salvadoreño -conformado por Israel Gutiérrez, Noé Preza y Oliser Zelaya- acabó en la séptima posición de la prueba 50 metros rifle tendido equipo con 1754 unidades. Acá la medalla de oro fue para Guatemala que logró 1818.6 puntos.

En la prueba individual, los fusileros criollos no estuvieron muy atinados y quien mejor desempeño tuvo fue Israel Gutiérrez quien finalizó en la casilla 21 con 598.5 unidades. En tanto, Noé Preza (593.0) y Oliser Zelaya (583.1) acabaron 25 y 27 respectivamente.

Karatecas de bronce

El Karate Do vivió ayer su segundo día de competencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, dejando un saldo de dos medallas de bronce para El Salvador.

Uno de los bronces lo aportó Jorge Merino, máximo referente del karate do salvadoreño, en la categoría hasta 84 kilogramos.

Merino se quedó con la presea de bronce tras empatar en semifinales 3-3 con el colombiano Carlos Sinisterra. Es de aclarar que Sinisterra avanzó a la final por tener menos advertencia durante el combate.

En su ruta a semifinales, el karateca cuscatleco derrotó primero 5-2 al cubano Jorge Napoles, luego cayó 1-2 ante el venezolano Freddy Valera y en su tercer duelo salió airoso por decisión arbitral ante el mexicano Manuel Torres.

“Me siento mal porque venía por la medalla de oro. Al final el colombiano me ganó por decisión arbitral y clasificó a la final. No quería el bronce, pero ahora ya no puedo lamentarme, porque lo que tenía que hacer no lo hice. Ahora solo me resta luchar por el boleto a los Juegos Panamericanos”, expresó Merino al culminar la competencia.

El otro bronce lo obtuvo la karateca Joisy Mancía en la categoría hasta 68 kilogramos. Mancía -al igual que Merino- se quedó con la medalla bronce tras perder en semifinales 0-3 ante la venezolana Marianth Cuervo.

En su camino a semifinales, la karateca salvadoreña venció 2-1 a la panameña Ninoska Carrasco y en su segunda presentación cayó 1-5 ante la mexicana Sachiko Ramos.

Aarón Pérez, por su parte, no tuvo los resultados esperados en la categoría hasta 75 kilogramos, ya que perdió sus tres combates.

En su primera intervención, Pérez sucumbió 0-5 ante el cubano Darian Díaz; luego cayó 0-2 ante el mexicano Alan cuevas y en su tercera presentación empató 1-1 ante el costarricense Gabriel Vargas, pero el triunfo se le otorgó al tico por decisión arbitral.

Por otra parte, ayer iniciaron las actividades del baloncesto 3×3 y El Salvador tuvo un debut agridulce.

En la rama femenina, el equipo cuscatleco -integrado por Liliana Alvarado, Karla Burgos, Carmen Noyola y María Méndez- perdió su primer partido 12-21 ante Cuba y en su segunda presentación sucumbió 7-21 frente a Venezuela.

Mientras que el equipo masculino -compuesto por Kevin Mejía, Manuel Artiga, José Gómez y Irvin Sandoval- no jugó su primer partido, porque los puertorriqueños no se presentaron a la duela. Mientras que en su segunda presentación derrotaron 20-18 a San Vicente y Granadinas.