“Tengo un compromiso grande con el país”: Karina Sosa

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

“Hemos completado esta fórmula con una candidata, diputada de la Asamblea Legislativa durante varios periodos, con experiencia política, una persona comprometida con los intereses del pueblo, honesta y capaz”, dijo Medardo González anoche al referirse a la ahora candidata por la Vicepresidencia Karina Sosa, que este domingo ratificó su candidatura por votación en las internas del FMLN.

Silvia Cartagena, de la Comisión Especial Electoral, anunció que Karina Sosa obtuvo 21,197 votos a favor, es decir, el 53% del padrón de la militancia efemelenista.

La candidata a la vicepresidencia agradeció el apoyo de la militancia del FMLN, por lo que desde este domingo inicia una nueva etapa como funcionaria pública. “He sido una mujer que siempre ha asumido retos y responsabilidades, en esta oportunidad el reto es mayúsculo y significa un mayor compromiso con la mujer salvadoreña y aquellos grupos olvidados”, sostuvo.

Sosa se unirá al esfuerzo de Hugo Martínez de visitar todos los municipios de El Salvador, para aportar en la construcción de la plataforma presidencial.

Medardo González anunció que en septiembre serán presentados los candidatos a la presidencia y vicepresidencia en la convención nacional.

La aspirante a la vicepresidencia de la República por el FMLN Karina Sosa llegó a su centro de votación rodeada de liderazgos femeninos, como Lourdes Palacios y Nidia Díaz.

El himno del FMLN y las consignas de unidad marcaron la jornada electoral y que trae como innovación el relevo generacional expresado en la fórmula del partido de izquierda.

Para Karina Sosa el trabajo político no le es ajeno, con quince años de experiencia ha logrado posicionarse desde su desempeño en comisiones como: relaciones exteriores, integración centroamericana y salvadoreños en el exterior. Así como en temas de grupos vulnerables como la comisión de la Familia, Niñez y Personas con Discapacidad, que la ubican en esos ámbitos.

Karina Sosa se graduó en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador (UES).

“Sé que no es un camino fácil, no es sencillo, pero tengo total disposición de asumir esta mayor responsabilidad, hemos sido compañeros y hemos pateado el mismo terreno en nuestras carreras políticas aquí en el país y el exterior. Hemos desarrollado diferentes escenarios, pero teniendo siempre la visión en la población salvadoreña”, expresó.

En cuanto al trabajo compartido con el candidato a la presidencia Hugo Martínez, Karina Sosa expresó: “con el compañero Hugo Martínez es con quien hemos trabajado muy de cerca en diferentes momentos políticos, desde que él era diputado en la Asamblea Legislativa, pues yo también trabajaba en la bancada. Y coincidíamos en el territorio también, porque ambos éramos diputados por el departamento de San Salvador, pero luego que fue nombrado canciller de la República asumí la presidencia de la comisión por tres años consecutivos”, explicó.

Sobre las responsabilidades que adquiere al ser ratificada como la candidata a la vicepresidencia de la República, Karina Sosa comentó estar dispuesta a asumir y aportar desde su experiencia política a la fórmula del partido FMLN.

“Estamos en un proceso de acercamiento con la población, para construir nuestro programa de gobierno, y que de ahí salgan los grandes compromisos con la gente y como fórmula estaríamos asumiendo. Nosotros siempre hemos sido respetuosos con la población salvadoreña, porque es la base fundamental para construir un programa de gobierno y justamente en este proceso está el liderazgo de Gerson Martínez que se encuentra trabajando en el plan”, sostuvo.

“Estoy muy contento con este proceso interno para complementar la fórmula”, dijo Hugo Martínez, candidato a la presidencia, al señalar que el próximo 1 de agosto concluye el período para elegir aspirantes a la vicepresidencia en elecciones internas de partidos políticos, como lo establece la Ley Electoral.

“Me siento muy cómodo trabajando de la mano con Karina y he dicho que mi presencia en la fórmula presidencial fuera una mujer y también he dicho que la mitad de mi gabinete esté integrada por mujeres. La importancia de este proceso no solo es la participación formal de las mujeres, sino que no hay nadie mejor para concebir, diseñar y proponer las políticas dirigidas a la población mayoritaria de este país, que son ellas, es reivindicarlas, porque se han ganado un espacio en esta sociedad a sangre y fuego”, declaró.

En la sede municipal de Mejicanos, el secretario general del partido FMLN Medardo González dio un mensaje de unidad de la militancia alrededor de la fórmula presidencial, al concluir la jornada de elecciones internas de la candidatura de Karina Sosa.

“La fórmula ganadora, a mi juicio, es la de Hugo Martínez y Karina Sosa, frente a la de otros partidos políticos, porque además de la militancia política desempeñada de manera eficiente y eficaz por parte de Hugo y Karina, son políticos con experiencia suficiente y criterio sobre la administración del Estado, así como también, hacia donde se impulsan las políticas públicas que saben que primero es la gente”, manifestó.

El Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén como dirigente y miembro del FMLN ejerció su derecho al voto en las internas del partido, en las que ratificó su apoyo a la fórmula presidencial Hugo y Karina, al considerar que son personas jóvenes y con ideas frescas para el país.

“Hugo y Karina estarán al frente de este país, por voluntad del pueblo. El FMLN está de fiesta por nuestra candidata a la vicepresidencia, ella y Hugo son gente joven, que tienen el pensamiento fresco, que están haciendo un trabajo fuerte por el país”, afirmó el Mandatario.