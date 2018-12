Tenemos muchos motivos para ser campeones: Cristian Díaz

Diego Guzmán

@Diegoolguzman

A las puertas de dirigir su primera final en el fútbol salvadoreño, Cristian Díaz, técnico de Santa Tecla, dijo que le sobran motivos para conquistar el título del torneo Apertura 2018, ante Alianza.

“Tenemos muchos motivos para ser campeones: el principal es el legado que ha dejado el licenciado Vidal Hernández (presidente fallecido de Santa Tecla) y el otro es la salida de Bryan Tamacas, quien tendría un gran estímulo si se va campeón al Sportivo Luqueño”, manifestó Díaz.

Por otra parte, el entrenador argentino considera que la clave para vencer a los albos será tener una buena estrategia, jugar de manera inteligente y controlar las emociones de los jugadores durante el duelo.

De hecho, Cristian Díaz reveló que tiene definida la estrategia para enfrentar a los paquidermos, desde antes de asegurar su pase a la final.

“Ya tengo el plan de juego en mi cabeza, porque he estado analizando partidos de Alianza, aunque mi serie no estuviera definida. Sin embargo, debía anticiparme como mi profesión lo manda”, contó el sudamericano.

En cuanto a las dos últimas finales perdidas ante los capitalinos, Díaz se desmarcó de lo hecho por sus predecesores en el banquillo de los pericos.

“Yo no tengo nada que ver con el pasado, porque no fui parte de eso y lo que ocurrió ya no cuenta. También pensé lo mismo cuando llegué y hablaban del invicto (en casa), del cual no era parte, pero he ayudado a incrementar”, puntualizó el estratega gaucho.

Díaz también fue claro al decir que el duelo del domingo no será igual al de la fase regular, cuando le quitaron el invicto a los albos en Las Delicias.

“Frenamos al bicampeón en la fase regular, pero ahora es un torneo aparte y un partido diferente”, manifestó el entrenador de los verde azules.

Si Cristian Díaz se corona campeón ante Alianza, igualará lo conseguido por su compatriota Ernesto Corti, quien logró el título en su primer torneo como técnico de los tecleños.