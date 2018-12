Estamos ante una oportunidad única: “Zarco” Rodríguez

Manahen González

Jorge “Zarco” Rodríguez, actual técnico de Alianza, es el único entrenador que ha conseguido un tricampeonato desde que se instauraron los torneos cortos. Fue con Isidro Metapán que “Zarco” se consagró en los torneos Apertura 2013, Clausura 2014 y Apertura 2014.

Por ello, Rodríguez es consciente que el domingo, cuando enfrente a Santa Tecla, en la final del torneo Apertura 2018, estará ante una posibilidad única: hacer tricampeón a Alianza y ser el único técnico en conseguir dos tricampeonatos en torneos cortos.

“Estamos ante una oportunidad única como Alianza de poder conseguir un tricampeonato. Por ello trataremos de no cometer errores en el partido más importante del campeonato y entrar así en la historia del equipo y el país”, expresó el estratega albo.

Eso sí, “Zarco” es consciente que consagrarse campeón no será fácil, debido a que ambos equipos se conocen a la perfección. “Yo no le veo mucha diferencia, a este Santa Tecla, porque son los mismos jugadores que ya han jugado las finales contra Alianza, a excepción de Kevin Santamaría y Rodrigo Rivera. Ambos equipos nos conocemos a la perfección y ahí será clave la toma de decisiones de los jugadores a la hora del partido”, comentó “Zarco”.

Por otra parte, el técnico blanco dijo que son los tecleños quienes llegan presionados al duelo del domingo, tras perder dos finales consecutivas.

“Cuando nosotros ganamos el campeonato invicto teníamos una gran presión y una obligación de ganar por las dos finales perdidas.

Ahora ellos tiene esa obligación, porque vienen de perder dos finales consecutivas, entonces debemos estar tranquilos y motivados por lograr algo que nunca ha sucedido en Alianza (ganar el tricampeonato)”, analizó Rodríguez.

Para concluir, Jorge Rodríguez pidió tener altura a su colega Cristian Díaz, técnico de Santa Tecla, para aceptar de forma madura el resultado en la final.

“Si ganamos hay que celebrar, y si no, hay que felicitar al rival. Hay que tener la altura de no salir huyendo cuando perdemos, porque tenemos que reconocer que, el rival, algo mejor que nosotros hizo. A mí me tocó sufrir una derrota de 4-0 y fui a felicitar al profesor Corti, porque hicieron mejor las cosas que nosotros”, puntualizó el técnico paquidermo.