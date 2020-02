Suchitoto celebra 30 años de arte y cultura con una variada oferta

Yaneth Estrada

@caricheop

Como las grandes ciudades del mundo, el “Lugar del Pájaro y la Flor” presenta el 30 Aniversario del Festival Internacional de Arte y Cultura organizado por el Patronato pro Restauración Cultural de Suchitoto.

Dotado de grandes parajes, calles empedradas, arquitectura colonial, vistas espectaculares al lago de Suchitlán, gastronomía local y mucha tradición, Suchitoto ofrece treinta días (del 1 de febrero al 1 de marzo) de arte y cultura con una variada oferta con acceso a todo el público.

Las funciones se llevan a cabo todos los días, en la instalaciones del Teatro Alejandro Cotto e incluyen el concierto de la Camerata Femenil de la Cuidad de México, el Ballet Folklórico Nacional, de Guatemala Opera para Todos, la Compañía Moby Dick, la Compañía Nacional de Danza de El Salvador, desde España el cantante SES, Orquesta Sinfónica de El Salvador, la Orquesta María de Baratta, Trío Pop Lírico Opus 503 y de Argentina Teatro Glown, entre otros.

Pescal Lebailly, presidente del Patronato pro Restauración Cultural de Suchitoto aseguró que para esta ciudad, este 30 aniversario es algo muy importante, porque es probablemente uno de los eventos culturales de más larga trayectoria en el país. Además tenemos una programación muy importante con doce espectáculos durante el mes de febrero con la participación de cuatro países extranjeros.

Asimismo, algunos títulos a presentar son: Panchimalco, Flores y Palmas; Opera y Zarzuela; Esperanzados; Pedro y el Lobo; la Magia de la Vida para cerrar con broche de oro, el domingo 1 de marzo, con la obra de Wiliam Shakespeare “El Sueño de Amor en una Noche de Verano”.

Amplían su oferta turística

Para los amantes de los atardeceres dorados, el ruido de la naturaleza y el tranquilidad, el Hotel Casa 1800 se renueva y expande su oferta turística con más habitaciones (cerca de 10 de diferente tipos) y una gran gama de oportunidades.

“Hace tres años tomamos la decisión de invertir en un pequeño café en Suchitoto, y teníamos una casa antigua, un patrimonio de la humanidad construido en 1824, Entonces nos dimos cuenta en todo lo que teníamos que hacer con el Ministerio de Cultura y decidimos, hacerlo, queríamos transformarla en un hotel, porque Suchitoto tiene un potencial en cultura y turístico en El Salvador, es así como construimos tres habitaciones y un baño compartido como era la usanza”, dijo Rodrigo Moreno, gerente de mercadeo de Salvadorean Tours.

Luego al abrir el hostal en ese momento, no tenían todos los implementos, y recibieron su primera reservación de unos ingleses, quienes quedaron encantados con el lugar. Primero, se compro una hamaca para que el huésped durmiera y luego compraron una silla de madera, de tipo mecedora que se colocó sobre un deck o terraza que da un espectacular vista al Lago de Suchitlán, hasta ahí no sabíamos que lo que habíamos creado, pero todos venían y se tomaban fotos en mecedora. Ahora, tres años después, esta es la mecedora más famosa de C Centroamérica y un icono que posiciono a Suchitoto como un destino mundial y regional.

Moreno recalcó que Hotel 1800 no es un restaurante, es un destino, y la primera franquicia de destinos turísticos en El Salvador por medio del cual queremos que salvadoreños y visitantes descubran lo hermoso de nuestro país, a través de nuestras mecedoras. El segundo hotel de este tipo fue abierto en la Ruta a Los Naranjos, y como es tradición cuanta con su emblemática mecedora.

Juan José Pineda, gerente de CORSATUR aseguró que realmente es un orgullo para nosotros como nación, del Gobierno saber que contamos con el apoyo de empresarios de la calidad de Rodrigo y de su familia para sacar adelante a nuestro país y este rubro.