Tito C: Desde Panamá llega con un mensaje diferente

Yaneth Estrada

@caricheop

Con una carrera en ascenso, el cantante cristiano de origen panameño-puertoriqueño Tito C comparte su experiencia en su primera gira promocional por El Salvador nos visitó en Diario Co Latino y nos habló de su sus proyectos y trayectoria. Entre otros temas en esta entrevista comparte su inspiración, momentos duros y su compromiso de compartir el evangelio a través de letras inspiradoras y llenas de esperanza para la juventud.

¿Cómo nace la pasión por la música y principalmente, cómo viene la inspiración por llevar mensajes positivos?

-Si eso es lo más importante. Mira echando para atrás historia desde pequeño siempre en mi mente estuvo hacer canciones, la rima y la poesía y poco a poco fui involucrándome en Iglesia, después de que conocí a Dios a los 13 años en el año 2000.

De hecho fue en enero del año 2000 cuando mi hermana conoce al señor y luego ella empezó a invitarme, al principio yo le decía que no, pero no porque no quiera, sino porque yo sentía que no estaba preparado.

Llegó noviembre, diciembre y en enero del año 2000 asistí a la Iglesia por primera vez, cuando escuché el mensaje que compartieron y me preguntaron quién quería tener a Jesús en su vida yo fui el primero en aceptar y a raíz de eso mi vida cambió totalmente.

Ahora cumplo veinte años de haber aceptado a Jesús en mi vida y no me arrepiento, entonces fueron pasando los años, trabajando con los jóvenes en la iglesia, ahí digamos que comenzó esa escuelita y poco a poco escribiendo canciones. Aunque al principio comencé con un amigo, después el por compromisos nos separamos y yo decidí seguir con el proyecto. Ya en 2015 fue el momento en que decidimos grabar el disco, para ese momento ya tenía varias canciones escritas y lo empezamos a grabar en el 2015.

En octubre de ese año, una semana después que terminamos de grabar el disco, caigo enfermo, en pocas palabras al principio no sabían que tenía fueron tres semanas de incertidumbre hasta que los doctores descubrieron que era un coágulo de sangre en el pulmón estuve un mes en el hospital, fue un proceso muy difícil en donde siento que Dios trabajó conmigo en ese cuarto de hospital.

Ahí yo le decía al señor, si muero yo se que me voy contigo, aunque no hice nada con mi vida, pero si es tu voluntad que yo siga viviendo, donde quiera que tú me mandes yo voy a compartir las canciones que tú me regalaste, y el mensaje de salvación. Y así fue, quede vivo, toque fondo en mi salud físicamente, y todos saben lo que significa para un músico la falta de aire en los pulmones, es algo fundamental, luego entré en ese proceso de recuperación; después de nueve meses comenzó el proyecto lanzamiento, y comenzó a presentar las canciones y se fueron abriendo puertas, tuve la oportunidad de ir a Medellín, pude presentar las canciones y compartir y mensajes en Florida (Estados Unidos), en Costa Rica también que abrieron puertas y ahora por primera vez vengo a El Salvador, con el mismo mensaje de salvación.

¿Como ve a lo jóvenes de la región, existen diferencias?

-Creo que cada generación es diferente, pero creo, que ambos países se puede aplicar muy bien la idea de crear vínculos, con los jóvenes.

Así es como estamos trabajando en Panamá, esto quiere decir, que no solo es el hecho de presentar, dar un mensaje y regresar la otra semana. Creo que ante tanta oferta de información, vicios y temas diversos uno tiene que crear vínculos e integrarse con ellos.

Yo empecé a entender eso hace un par de años, en Panamá con un grupo de jóvenes que estábamos evangelizando y llegó un momento en el que me empecé a involucrar en otras cosas, empezamos a ir al fútbol, luego al cine, compartimos momentos, y poco a poco los jóvenes se fueron abriendo, contándome sus problemas, y ahí creo que se abre la oportunidad de ser una buena influencia para ellos, porque descubren que son importante, se identifican con los mensajes, empezaron a preguntar de Dios, de la Biblia, y de esa forma el mensaje se hizo tangible en sus vidas.

¿Cómo describe proceso o inspiración música?

El proceso de la creación de canciones fue muy largo porque a pesar que el disco sale en 2015 o se graba en 2015, las canciones son una recopilación desde el año 2008. Una de las metas que ya había tomado como decisión principal, fue que el mensaje fuera claro y que fuera Cristocéntrico, que se tratara de Jesús, yo no quería que las personas que escucharan las canciones tuvieran dudas, de a quién le cantó, a una novia o a otra cosa, sino a Jesús a Dios a su mensaje de luz, de salvación y esperanza para el mundo. Ese es el mayor objetivo, esa fue la inspiración, por eso todas tienen un significado muy especial, porque llegaron en momentos difíciles, que Dios aprovecho para enseñarme grandes lecciones.

Entonces, ¿cuál sería el mensaje principal?

-El mensaje que quiero dejar claro los jóvenes es que conozcan a Jesús, porque al final el proyecto de Tito C es una herramienta para que al final reconozcan lo más importante, que es Jesús. Claro, que también hubo mucho esfuerzo y trabajo para hacerlo bien, de calidad, para que los jóvenes puedan ver que uno pueda hacer algo con excelencia, algo bien hecho, pero el objetivo principal es que conozcan a Jesús.

¿Cómo ha sido presentar este género en iglesias? ¿hubo críticas?

No, creo que al final todos se enfocan en el mensaje y se me acercan niños, jóvenes y adultos. Al principio, muchos me decían que no les gustaba el género, porque lo relacionaban a violencia, pero les gustaba la letra. Muchos me dicen, me gusta el contenido entonces veníamos hablando y pensando, que quizás no sea música en sí no es el problema, porque Dios hizo la música el tema está en cuál es el contenido.

¿Qué le pareció su primera gira por El Salvador?

Bueno primero debo de decir que estoy sorprendido con la amabilidad de la gente, los lugares que he visitado. Además ha sido una gran oportunidad para llevar el mensaje de salvación, he estado en colegios, radios, periódicos y todo ha sido una bendición, quisiera regresar muy pronto.