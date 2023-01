Sube a 11 la cifra de víctimas del tiroteo en Monterey Park: la policía trata de saber qué motivó al atacante

Jeff y Nancy Liu, una pareja que emigró de China hace más de 25 años, fueron el sábado a celebrar el Año Nuevo Lunar al Star Ballroom Dance Studio. La hija del matrimonio, Juno Blees, contó al diario The New York Times que cuando el atacante abrió fuego su padre vio en medio del caos a su madre desplomarse. No la han vuelto a ver.