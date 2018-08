Staff y “Corazón ” de MEGA Dance

Iris Gálvez

@SAmigosCoLatino

Otro Mega Dance está en puertas , en esta ocasión la edición Independencia que se realizará el 2 de septiembre, nuevamente se une el staff de bailarines para llevar toda su alegría y energía a los asistentes, en esta ocasión te presentamos a los responsables de hacerte bailar y disfrutar por un par de horas en este tipo de eventos en el Centro Histórico de San Salvador:

DANIEL JUAREZ

Edad: 35

Años de experiencia: 20

Educación: lic. en mercadotecnia

Trayectoria: ex director del ballet Alazan, ex participante de Bailando por un sueños El Salvador (primera temporada), instructor de aeróbicos, step, cardio combat y baile de gimnasios a nivel nacional e internacional.

Mi motivación al dar una clase es: “el ejercicio es vida”

Géneros que más me gustan: jazz, salsa y merengue.

Que significa para mi MEGA Dance: A nivel personal siempre ya que he tenido la oportunidad de compartir de este evento desde el principio, MEGA Dance no es un evento, es un sentimiento que todos vivimos tanto staff, como asistentes ya que compartimos todos juntos no solo la pasión del baile si no también el hecho de poder ayudar a través de MEGA Dance y eso es realmente gratificante

Mis expectativas: Como siempre un éxito total

SAUL MOLINA

28 años

10 años de experiencia

Bailarín profesional, maestro y coreógrafo

Bailarín del ballet teatro Mauricio Bonilla maestro de principios de ballet y danza creativa en el TUTU de Valentina y Dance Kids instructor de aeróbicos y de baile.

La pasión por bailar y poder transmitir conocimiento a otros es la mayor satisfacción que puede sentir un bailarín poder transmitir en base a su carisma y su entusiasmo es motivante poder hacer que mucha gente sienta la emoción de aprender y poder bailar y disfrutar desde su corazones para tener una vida sana

IVAN DIAZ

Edad: 31 Años

Años de experiencia: 8 años de experiencia

Trayectoria:GYM ENERGY COATEPEQUE 2006

Gym Street Coatepeque 2011- 2012

Gym Saucedo’s y Ángeles Gym 2013 2014 méxico

Gym Parques Recreativos Santa Mna 2016 – 2017

Alcaldia municipal de Coatepeque y Casa de la cultura Coatepeque y Centro Escolar Gerardo Barrios 2015-2016-2017-2018

Me motiva MEGA DANCE pues es una forma de transmitir buenas vibras y vida sana a muchas personas pues la amistad es lo que me caracteriza desde un niño hasta un adulto mayor les regalo mis sonrisas es una forma de ayudar a personas psicológica mente bailar es el lenguaje corporal que nos ayuda a como expresar nuestra autoestima aunque vengan tormentas y adversidades el bailar es una forma de sonreír a la vida .

Si bailas adiós estrés, adiós enfermedades y si a la vida

Mega Dance para mi significa sueños hechos realidad por que en este caso estamos bailando por niños que quieren soñar en un futuro ser unos jóvenes emprendedores ejemplares y por eso estamos bailando para ayudar que su sueño sea realidad, además paz, armonía y felicidad.

ERICK NAJERA

Edad 20 años

7 años de experiencia bailando 3 como instructor, Estudiante de Ingeniería en Sistemas, Coreografo de un grupo de Santa Ana y instructor en 4 gimnasios de Santa Ana

Lo que me motiva en MEGA DANCE es poder transmitirle toda mi energía positiva, alegría, movimiento y carisma a todas las personas que nos acompañan! Así como también incentivar a mantener una vida sana con el ejercicio!

CHRISTIAN NAVARRO

27 años de edad.

13 años de experiencia.

Estudiante de 3° año de doctorado en Medicina en universidad de El Salvador.

Participación en eventos de baile fitness en diferentes puntos de país, como Ataco, Apaneca, El porvenir, Ahuachapán, Sonsonate, La libertad, Santa Tecla, San Salvador, El Congo, Coatepeque, Ciudad Arce, Metapán, Atiquizaya, Texis, Chalchuapa y Santa Ana.

Coreógrafo de Instituciones.

Instructor de baile Fitness en gimnasios de Santa Ana

Mis géneros que más me gustan son la salsa y la bachata

Ser parte de Mega Dance significa aprender del valor de la solidaridad y el conocer las diferentes necesidades que hay en el país y a través del baile poder transmitir sonrisas y emociones,

Ayudar a las demás personas con su salud y bienestar tanto físico como mental . Las expectativas para el evento son recaudar la mayor cantidad posible ya que esto será de gran ayuda para la construcción de aulas en Morazán.

JAIME PAZ

Edad 48

Años de experiencia 26

Educación Certificación Internacional en Fitness y Aerobcos AFAA

Trayectoria: Instructor para Centro America, Holanda, España y Austria, embajador de la organización mundial de aerobicos IDEA para El Salvador, conductor de programa EN FORMA Canal 19 el primero en su género en El Salvador y actualmente organizador del evento gigante de baile MEGA DANCE.

Mi motivación son las sonrisas y ver sueños hechos realidad tanto propios como también los de los demás. La sana convivencia la considero la base de una sociedad y a través de Mega Dance la vivimos al 100%. Dar es mucho más grande que recibir, ayudar deja historias inolvidables grabadas en tu recorrido por la vida. Me siento dichoso de estar rodeado de un equipazo que posee un gran corazón tanto de instructores, como de participantes, empresas, medios y fundaciones que han hecho este sueño posible.