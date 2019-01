“Soy el candidato de la justicia social”: Hugo Martínez

Yaneth Estrada

A las puertas de una elección presidencial, el candidato a la presidencia por el FMLN Hugo Martínez compartió parte de su plan de gobierno “Por un País Mejor”, retos, desafíos y planes a implementar de alcanzar un tercer Gobierno del Cambio. Además, se mostró decidido a defender la no privatización del recurso hídrico, mejorar el sistema de pensiones, planes en materia de seguridad, crecimiento económico y política exterior.

–Recientemente hubo una reforma a la Ley SAP por parte de la derecha del país, ¿cuál es su valoración?

Primero, tenemos que decir que se deben mejorar las pensiones, y proponemos aumentar un 1 % al año, 207 dólares no alcanzan, se debe crear un sistema público de pensiones y de lo que pasó la semana pasada, me parece que demuestra el verdadero espíritu de los dos partidos de derecha que están participando en la contienda electoral. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque estamos frente a una derecha con dos cabezas, una la tiene ARENA y la otra GANA, pero son la misma derecha.

Además, ambas (ARENA y GANA) se pusieron de acuerdo para cargar estos costos administrativos, otra vez, a los cotizantes y a los pensionados, en ninguna circunstancia son capaces de tocar a las AFP ni con el pétalo de una rosa. Y yo no soy enemigo de las AFP, no tengo nada en contra de ellas, pero soy el candidato de la justicia social y me parece una injusticia la que se ha hecho de tomar esa decisión, y yo espero que el Presidente de la República vete esa interpretación auténtica que hicieron los partidos de derecha.

Pero se preguntarán de dónde vamos a sacar estos recursos para incrementar las pensiones, saldrán del aumento a la recaudación adicional, por eso no entiendo por qué otro oponente ataca el sistema de recaudación que yo estoy proponiendo y que ataca la médula del sector privado y principalmente al que evade, no a todo, sino al que evade. Y de ahí vamos a sacar los recursos para financiar el aumento de las pensiones y para ir pagando la deuda gradualmente. Ahora también debemos analizar que los costos de operación del sistema de pensiones no son los mismos de una empresa que busca únicamente la rentabilidad, a una empresa que busca el beneficio social, garantizando eficiencia para que los cotizantes paguen una cuota menor.

-¿Acá entra su propuesta de una reforma al actual sistema de pensiones?

No es una reforma al parche mal hecho que pusieron el año pasado, es crear un nuevo sistema público de pensiones. Si eso era lo que lo teníamos y nos quitaron la capacidad de escoger, nos dijeron(…) a partir de esta edad, todos van a ir al sistema privado.

Y así dicen que luchan por un país de libertades y dónde está la libertad de nosotros para elegir si nos inscribimos a un sistema privado o me voy a uno público.

Ahora, lo único que voy hacer es dejar el sistema privado intacto, pero voy a crear el sistema público, le voy a apostar a este sistema público y a que la gente se afilie en este sistema público, porque los costos administrativos que se van a cobrar serán menores, porque nosotros no vamos a estar buscando la rentabilidad.

-¿Entonces sería necesario el apoyo de todos los partidos en la Asamblea Legislativa?

Lo que haya que pasar por la Asamblea Legislativa, vamos a luchar por eso, pero los primeros pasos se pueden ir dando desde el Ejecutivo. Nosotros podemos encontrar los mecanismos para garantizar, por ejemplo, que la pensión se mejore a los salvadoreños y salvadoreñas haciendo las proyecciones presupuestarias, planteando como ya lo hice, de dónde vamos a sacar el dinero, no vamos a pedir préstamos, ni que se le quiten recursos a otras áreas, sino recuperar lo que se están robando las empresas(…)

Y creo que nadie se puede oponer a mejorar las pensiones gradualmente porque no es un préstamo internacional y por eso no se necesitaría una votación de dos tercios.

-Usted también plantea en su plataforma un crecimiento económico pero con enfoque social, ¿en qué consiste?

Lo que yo digo siempre es que el crecimiento económico no puede ser una apuesta por sí misma, o el objetivo por sí mismo, porque no tendría sentido, sino, buscamos garantizar mayor desarrollo y una mayor equidad.

Afortunadamente, el Informe del Banco Mundial (BM) cataloga a El Salvador como el país con mayor igualdad en el continente después del Uruguay en los últimos años y queremos avanzar más en eso. Entonces, lo que yo he dicho es que no puede ver un enfoque unilateral, ni solo lo económico, ni solo lo social.

Aunque yo me siento orgulloso de ser parte de los gobiernos con más enfoque social, también es cierto que no podemos hacernos de un enfoque unilateral.

Porque necesitamos el crecimiento económico para sacar recursos para invertir en lo social, por eso propongo un modelo integral, un triángulo virtuoso, donde por un lado esté la generación de empleo y crecimiento económico en un solo vértice, en el otro a la inversión social y en el otro la seguridad para salir adelante.

-Ahora bien, ¿cuáles son sus propuestas en el área de seguridad?

Si algo está funcionando no se tiene que arreglar, el Plan El Salvador Seguro (PES) está funcionando, está dando resultados, como la reducción del 50 % de homicidios, pero a todas luces está claro que no es todo. Se debe potenciar la institucionalidad y el despliegue territorial del Estado y esto es algo que todos me dicen en las calles.

Por eso el despliegue territorial del Estado debe ser siempre, como dice la Constitución, pero no solo llevar a la policía, sino la educación, el deporte, el arte a promotores de salud, agrícolas, CONAMYPE, Banco de Fomento Agropecuario, a todas esas expresiones del Estado al territorio para darle oportunidades a los jóvenes que están siendo víctimas de los grupos criminales y por el otro lado reforzar el trabajo de inteligencia.

-Aquí usted habla de borrar estereotipos, ¿a qué se refiere?

A esta etiqueta que por ser joven es pandillero. Yo mismo enfrenté el estereotipo (en los 80) que si estudiaba en la Universidad de El Salvador era guerrillero, y así hubo una persecución a los universitarios.

Y no se puede repetir, por eso a los jóvenes debe de dárseles oportunidades, y golpear a los cabecillas de los grupos criminales, pero con inteligencia, con investigaciones profundas e incautando sus bienes y las herramientas que tengan para potenciar el crimen.

-¿Qué piensa del desplazamiento forzado?

Que se da por muchas razones, no solo por la violencia, también está la falta de oportunidades, entonces, toma importancia la propuesta de los Polos de Desarrollo que buscan llevar toda la maquinaria del Estado a los territorios, PNC, educación, salud, deporte, fuentes de empleo(…) para evitar que se salgan de esos territorios, y así es como llega el Plan Alianza para la Prosperidad (2009-2010) con Estados Unidos para invertir en áreas salud, educación, crecimiento económico, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional en los lugares de origen y evitar la migración.

-¿Cuál es su posición ante la aprobación de una Ley del Agua? Porque existe una intención clara de la derecha del país para privatizarla.

En este tema para mí la clave está en la población, para que los servicios de agua y abastecimiento no sean privatizados. Así como la población en alianza con el FMLN le pusimos fin a los deseos de la derecha de hacer una gran explotación minera y contra la minería, así podemos dar el paso, con una alianza fuerte entre los sectores sociales y el FMLN para garantizar que el agua no pase a manos privadas y ahí yo voy estar del lado de la población.

Y les garantizo que yo como presidente haré uso de los instrumentos legales para incidir en esa decisión, que si bien es función de la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo puede hacer un trabajo organizado con las comunidades y diferentes sectores.

– El Presidente Salvador Sánchez Cerén tuvo un acercamiento muy criticado con países progresistas, ¿cómo será su política exterior?

Abierta al mundo, sin ataduras ideológicas. Pero en mis primeros meses de gobierno definiré cómo será la política para asistir a las tomas de posesión de nuevos gobiernos en el mundo y esa posición será: o voy a todas o no voy a ninguna, pero no se puede ir a unas y a otras no.