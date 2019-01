El Salvador conmemora 27 años de la firma de los Acuerdos de Paz

Yaneth Estrada

El Gobierno de El Salvador (GOES) conmemora este día los 27 años de la firma de los Acuerdos de Paz, sin llegar a un consenso para alcanzar una segunda generación de compromisos.

Desde el 2015, el GOES busca pasar a la siguiente etapa de la reconciliación del país, con la construcción de una Segunda Generación de Acuerdos de Paz, enfocados en una agenda económica y social. Incluso, en 2017 la ONU designó al diplomático mexicano Benito Andión para alcanzarlos, sin embargo, no se pudo avanzar en el tema. En este sentido, el diputado de ARENA Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, reiteró la posición de la derecha salvadoreña sobre que “siempre se argumentó que los temas sociales y económicos no fueron abordados, pero para esto se necesita de una voluntad política y una Segunda Generación de Acuerdos”.

Asimismo, explicó que para este día no se convocará a comisiones para que todos los parlamentarios puedan asistir a los diferentes actos oficiales.

Nidia Díaz, del partido FMLN, detalló que se ha avanzado, porque las mesas se crearon a partir del Acuerdo Político de junio del 2018, han estado funcionando en un proceso de concertación que incluye los temas como educación, salud, económicos, fortalecimiento institucional y seguridad.

“También se han conformado equipos técnicos, también hay propuestas de documentos que se tienen que decir en su tiempo, esto es un proceso que quizás no tiene la agilidad y el seguimiento que se requiere, pero es parte de la concertación, lastimosamente lo que pasa que se está en medio de una campaña electoral”, agregó.

Sin embargo, para la representante de izquierda y firmante de los Acuerdos de Paz, lo más importante a 27 años “es que se dio un impulso al proceso democrático a partir de la Reforma Constitucional y esas son importantes garantías en los derechos políticos y civiles de los salvadoreños”.

Los Acuerdos de Paz fueron un conjunto de compromisos firmados el jueves 16 de enero de 1992, entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el castillo de Chapultepec, México, que pusieron fin a 12 años (1980-1992) de guerra civil.

Aunque las causas fueron diversas, algunos especialistas coinciden en que se debió a la falta de libertades, la abismal brecha entre ricos y pobres (el 10 % de la población disfrutaba del 80 % de las riquezas del país), sumados a la creciente tensión internacional entre occidente y el bloque comunista. Mientras que entre las víctimas se contabilizan 75 mil muertos (mayoría civiles), 550 mil desplazados internos y 500 mil refugiados en otros países.

Asimismo, Casa Presidencial (CAPRES) informó que al acto conmemorativo fueron invitados los candidatos presidenciales, líderes de todos los partidos políticos, líderes religiosos y todas las personalidades que firmaron los Acuerdos de Paz.

Además de delegados de los países amigos que apoyaron el proceso de paz como México, Colombia, España, Venezuela y Estados Unidos.