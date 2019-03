@SAmigosCoLatino

Sony Music felicita a Alfonso Cuarón por el triunfo obtenido en la entrega 91 de los Premios Oscars por la película ROMA, que fue galardonada por Mejor Director, Mejor Película En Lengua Extranjera y Mejor Fotografía.

Roma, disponible en Netflix, es sin duda alguna uno de los fenómenos cinematográficos más importantes en las últimas décadas con más de 150 premios ganados alrededor del mundo, entre los que destacan el León de Oro de Venecia, tres Globos de Oro, cuatro premios Critics’ Choice Awards y su reciente conquista en los Oscar® con tres galardones, además de que ha obtenido más de 80 menciones a nivel internacional como filme #1 del 2018 (New York Times, Rolling Stone, TIME, The Washington Post).

En el plano musical, de este exitoso filme se editó ROMA: MOTION PICTURE SOUNDTRACK, una emotiva banda sonora que permite fusionar el México de 1970 con el contemporáneo y que fue presentado por Sony Music, Participant Media, Esperanto Filmoj y Netflix.

Este soundtrack fue curado por el director Alfonso Cuarón y los productores musicales Lynn Fainchtein y Randall Poster. En él nos regresa al México sonoro de la década de 1970, cuando la famosa XEW, referente de la radio mexicana, transmitía las propuestas del pop y rock en inglés, al tiempo que iba poco a poco introduciendo el nuevo pop mexicano, a través de intérpretes como JOSÉ JOSÉ, LEO DAN, JUAN GABRIEL y RIGO TOVAR, íconos musicales que, en el presente, se han mantenido como referentes de la música mexicana y latinoamericana.

Asimismo, semanas después (8 de febrero) se presentó a través de Sony Music Masterworks MUSIC INSPIRED BY THE FILM ROMA, un disco de música inspirada por la película ROMA, que contiene temas grabados exclusivamente para este proyecto de BECK, BILLIE EILISH, EL-P, QUIQUE RANGEL, JESSIE REYEZ, LAURA MARLING, PATTI SMITH, UNKLE, entre otros. Grabados exclusivamente para este proyecto. Este disco ha sido aclamado por la prensa, recibiendo muy buenas críticas:

“Una pieza poderosa desde el principio” – NPR

Tras completar su trabajo en ROMA, al director Alfonso Cuarón le surgió la idea de invitar a artistas musicales a crear temas inspirados en su película. Interesados en escuchar lo que ROMA podría inspirar en ellos, Cuarón y su supervisora musical Lynn Fainchtein, comenzaron a explorar posibilidades con la ayuda de su amigo Randall Poster. Con ese propósito, se acercaron a músicos de distintos géneros y ámbitos, invitándolos a crear una pieza original o un cover, y para ello les ofrecieron además de las canciones originales, todos los sonidos de la película.

En la mayoría de los artistas, ROMA inspiró nuevos temas originales, como es el caso de “When I Was Older,” de Billie Eilish. Un track que, como muchos otros en el disco, aprovecha sonidos incidentales del audio de la película y los incorpora a una nueva propuesta sonora. Al igual que Billie Eilish, muchos de los artistas en este álbum se inspiraron de ese paisaje sonoro tan meticulosamente creado en ROMA para poder crear nueva música. En este proceso se usaron sonidos que van desde los gritos de las protestas de los estudiantes o los ladridos del perro Borras hasta el sonido de los afiladores de cuchillos.

El realizar un disco inspirado por ROMA provocó una diversidad muy interesante de reacciones musicales; “PSYCHO”, utilizó un pasaje dramatico del audio de ROMA, Laura Marling realizó un cover de Mary Hopkin “Those Were The Days” que se escucha en la película como un cover de Ray Coniff & The Singers. Patti Smith grabó una nueva versión de su canción de 1996 ¨Wing¨, mientras que el dúo francés Ibeyi se inspiró en el personaje de Cleo y su historia para crear una nueva canción.

Con invitados de lujo, como el hip-hopero EL-P, la estrella emergente Jessie Reyez, los productores de música electrónica UNKLE y DJ Shadow. Así como los mexicanos Sonido Gallo Negro y Quique Rangel (Café Tacvba) y una de las voces más interesantes de hoy en día, Asaf Avidan. Music Inspired by the Film ROMA es una joya musical que logrará conectar con el público alrededor del mundo de la misma forma en que la película que lo inspiró ha podido conectar.

Sobre Roma:

El proyecto más personal a la fecha del director y escritor, ganador del Premio de la Academia®, Alfonso Cuarón (Gravity, Children of Men, Y Tu Mamá También), ROMA cuenta la historia de Cleo (Yalitza Aparicio), una joven que trabaja como empleada doméstica para una familia que vive en una colonia de clase media de la Ciudad de México: la Colonia Roma. Cuarón toma elementos de su propia niñez para crear un retrato vívido y emocional de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales, en medio de la confusión política del México de los setentas. ROMA es una artística carta de amor dirigida a las mujeres que lo criaron. Éste es el primer proyecto de Cuarón desde la innovadora y exitosa Gravity (2013).

