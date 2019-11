Solidaridad con Evo Morales y Bolivia

@caralvasalvador

Presenciamos la ruptura de la institucionalidad en la República de Bolivia 1°: no se reconoce el resultado electoral por la oposición (20/OCT/019) 2°: el Tribunal Supremo Electoral otorga el triunfo a Evo Morales en primera vuelta 3°: La Fuerza Armada pide su renuncia; 4°: su mandato constitucional terminaba el 22/ENE/020; 5° La Policía se une a la Fuerza Armada; 6° Los miembros de gobierno y familias reciben amenazas a muerte; 7° el presidente constitucional Evo Morales aceptó efectuar nuevas elecciones… etc. La oposición denuncia fraude, aumenta represión contra representantes indígenas amenazándoles a muerte; en incidentes violentos la alcaldesa Patricia Arce (oficialista) “fue sacada por una turba de la alcaldía que fue incendiada y llevada a la fuerza descalza por la calle durante kilómetros, para rociarle pintura rojiza y cortarle el pelo entre gritos de asesina, hasta que fue rescatada por la policía” (Deutsche Welle 07/11/2019), la sociedad se enfrenta a una profunda división: algunos a favor y otros en contra, en ese contexto Evo Morales renuncia y México le otorga asilo político para proteger su vida.

Las Naciones Unidas llaman al diálogo y la paz, no obstante, se desata la violencia en las calles; el momento histórico es para la comunidad jurídica internacional que debe pronunciarse por el Estado de Derecho y la Constitución; la OEA que solicitó una nueva elección, en este momento no protesta por la intervención de la Fuerza Armada boliviana… En El Salvador en lugar de celebrar como lo hacen los fanáticos ignorantes, recordemos que Bolivia en el año 2016 adquirió tres emisiones de Letes por $191,2 millones, en ese momento el gobierno de Evo Morales enfrentó críticas de la Cámara del Senado boliviano que indicó: “que el país donde se inviertan las reservas internacionales bolivianas deben tener una calificación de riesgo crediticio soberano de largo plazo igual o mayor a “A”. Esta condición no la cumplía la deuda de El Salvador, que para entonces ya era considerada “bono basura” por las calificadoras de riesgo” (Diario El Mundo 08/SEP/017).

En conclusión: denunciar la ruptura institucional de la República de Bolivia y no olvidar a una nación que nos apoyó en momentos de crisis para pagar las deudas domésticas. Felicitaciones a México y su presidente López Obrador por proteger la vida de Evo Morales.

