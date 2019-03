Solicitan reformas a ley para garantizar beneficios a veteranos de guerra

Yanuario Gómez @DiarioCoLatino Asociaciones de veteranos de guerra presentaron ante la Asamblea Legislativa, una solicitud de modificación de varios apartados de la ley de veteranos para garantizar los beneficios hacia quienes participaron en el conflicto armado salvadoreño. Los mocionantes consideraron que las reformas son de suma importancia, ya que la legislación aprobada a solicitud de ARENA, durante el período electoral presenta muchos vacíos en cuanto a los mecanismos de administración de recursos para las prestaciones que deben gozar los veteranos de guerra. “Esta ley lo que hizo es enredar algunas cosas y paralizar otras, ya que elimina la normativa antigua, pero no regula como se desarrollará el proceso de transición, significa eso que el presupuesto aprobado para los veteranos que es de $52 millones no se puede mover porque al eliminar la ley eliminaron la autoridad”, dijo José Melara, representante de veteranos. Melara explicó que ese vacío en la legislación vigente, al no crear una institución encargada de la administración de los recursos en el período de transición que corresponde a 90 días hace imposible pagar durante ese lapso pensiones, becas, viviendas, entre otros beneficios. El representante del sector de veteranos, asimismo, agregó que otro de los aspectos que la ley no consideró es la transferencia de los fondos del presupuesto hacia el Instituto del Veterano, y por ello esta instancia no puede hacer uso de los recursos para financiar los programas en beneficio de quienes participaron en el conflicto armado salvadoreño. “Tenemos que reformar esto para que el fondo de $52 millones pase al fondo del instituto, pero también los bienes que la comisión administradora como ente institucional adquirió en tres años de funcionamiento”, indicó Melara. La propuesta de modificación a la ley recibieron iniciativa de ley por parte de diputados de varios partidos políticos quienes consideraron que es importante eliminar los vacíos que presenta el marco normativo en cuestión, para asegurar la implementación de todos los beneficios y prestaciones hacia los veteranos de guerra. “La ley presentada y aprobada por ARENA, durante el clima electoral presenta varios vacíos y por ello hay que reformarla para determinar el tema del organismo que se va a encargar de viabilizar los $52 millones que están destinados para asistir al sector de veteranos”, afirmó Jorge Shafick Handal, diputado del FMLN. El parlamentario sostuvo que la petición de modificación legal es importante, ya que busca garantizar programas eliminados en la legislación vigente como la vivienda, becas, paquetes de asistencia agrícola, administración de tierras para aumentar la pensión de 50 a 300 dólares. Entre las propuestas de reforma también se contempla en tema de las defensas territoriales del cual ARENA, había hecho un manejo político desvinculándolo del sector de veteranos de guerra.