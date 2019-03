“Rutilio para mí, es un Santo”: Dina Dubón

Gloria Silvia Orellana

El Reino de Dios se construye aquí. Eso nos enseñó el Padre Rutilio, manifestó Dina Dubón, coordinadora de pastoral social, Unidad de Derechos Humanos, Paz y Justicia de Cáritas El Salvador, integrante de las Comunidades Eclesiales de Base, quien desde su origen trabajó junto al sacerdote jesuita en la construcción de la “Mesa Común Para Todos”.

“Yo lo conocí en 1970, a mis 20 años, soy originaria de El Paisnal, mi parroquia es la de San José, aunque en esa época era solo una Ermita, y tuve la suerte que él me casara tiempo después, además de participar en ese gran proceso de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), el Padre Rutilio se enamoró de esa misión de servicio y compromiso del bien común y la solidaridad”, dijo a Diario CoLatino en entrevista exclusiva.

– ¿Cuál era la esencia de las Comunidades Eclesiales de Base?

Las Comunidades Eclesiales de Base, era una metodología que impulsa en la parroquia el sacerdote con un equipo de la población. A eso Padre Rutilio Grande denominó la Misión de las Comunidades Eclesiales de Base. Era sencillo, se juntaba a varias comunidades cercanas geográficamente y se preparó un equipo que era básicamente celebradores de la palabra y otras obras. Lo novedoso fue que Rutilio, sacó la parroquia y la llevó a la comunidad, eso fue trascendental porque era diferente a la iglesia tradicional.

– ¿Cuál fue el papel de Padre Rutilio dentro de las comunidades?

Padre Rutilio Grande encarnó el Evangelio en la realidad de las comunidades, eso fue lo innovador, ¿por qué?, ¿cuál es la clave del Evangelio?, pues nos dice como aplicarlo en nuestra realidad, como lo vamos a vivir nosotros y como nos llama; era la metodología de observar, juzgar, pero también de actuar, todo fue innovador.

Y nos enseñó que la Iglesia no era la casa, no era el padre (el sacerdote), sino la comunidad. Y ahí tenemos Hechos 42: “En aquel tiempo vivían, se reunían, compartían sus alegrías pero también sus problemas”. Nos fue poniendo ese modelo de valores, como el bien común, la solidaridad, la participación, el servicio, a los demás, el amor, la entrega con fe. Y como dice el apóstol Santiago, una fe sin obras no vale nada.

En la comunidad Amayo, era pequeña, de unas treinta familias. Pedrina y yo, fuimos elegidas por la comunidad por criterios de honestidad, servicio a los demás, y compromiso con la comunidad. Tuvimos un proceso de formación en la parroquia, no solo en temas pastorales, también de la realidad del país que nos ayudó a entender esta realidad desde la conquista hasta la actualidad.

– ¿Qué recuerda de esa década?

Aquí es zona de ingenios cañeros, entonces, la explotación al campesino se daba. No había ninguna prestación al campesinado, ni salud, ni educación. Y recuerdo que esos señores celebraban la fiesta de la caña de azúcar, que era al cierre de la zafra y los señores le daban una cuma al campesino para el siguiente año.

Y Rutilio se opuso a esa celebración y la contrarrestó, creando la Fiesta del Maíz, entonces en la parroquia promovió la idea de compartir elotes y leche en una mesa común. Y se preparaba atol, riguas y tamales, y cada comunidad elegía una reina, que tenía un perfil de servicio y entrega con la comunidad. Los adornos de tusa tenían un contenido, un mensaje. Y entonces, con esto contrarrestó la celebración de la caña por la celebración del Fiesta del Maíz. Y claro, esto generó problemas al Padre Rutilio.

– ¿Qué clase de problemas le generó al Padre Rutilio Grande?

Si, le generó problemas con los terratenientes de la zona, porque allí en nuestra celebración se resaltaba el compartir los alimentos, y el maíz propio del campesinado de la tierra que Dios la dio para quienes la trabajan, también denunció la injusticia de los dueños de los ingenios cañeros, apoderamiento de la tierra y la explotación al campesinado.

Esto le generó ser tildado de comunista. Otra cosa que le generó problemas a Rutilio con los terratenientes de la zona fue el trabajo con las comunidades y su organización y todos estos principios de solidaridad, toda esta denuncia y la crítica a la explotación.

Y creemos que lo más fuerte fue cuando expulsaron al Padre Mario Bernal, de Apopa, es cuando decidió hacer una especie de vía crucis por toda la carretera de Apopa. Leíamos textos bíblicos y hacíamos una reflexión, luego una misa en el parque. Eso lo marcó con los poderosos.

– ¿Qué recuerda del asesinato del Padre Grande?

Ese 12 de marzo estaba en Cojutepeque, Cuscatlán, me había ido de un día antes en una misión de intercambio de experiencias entre comunidades, no me di cuenta, era una comunidad rural donde no existía ni teléfono, pero cuando llegué a la terminal de occidente rumbo a Aguilares, comencé a ver bastante gente, estudiantes, maestros, señoras del mercado y organizaciones y me pregunté ¿a dónde irán?, cuando llegué al pueblo oigo las campanas y me dio escalofríos.

Una prima me dio la noticia y me fui a la parroquia, entonces sentí escalofríos, unas corrientes en todo el cuerpo que era la impotencia, el dolor, costaba entrar había una inmensidad de gente que estaban presentes y supe que Monseñor Romero había dicho que lo iban a velar en Catedral Metropolitana, en donde celebró la misa única y luego regresaron con su cuerpo, porque Rutilio había pedido que lo enterraran en El Paisnal.

Rutilio fue el primero de los sacerdotes asesinados en ese tiempo, fue el primer mártir y estoy convencida que él fue asesinado por amor a la fe, por su compromiso con el Evangelio, por querer un mundo mejor, por mostrar que la comunidad puede construir el Reino de Dios en la tierra. Rutilio para mí, es un Santo.