SITRAMSS amplía horarios de servicios en viajes expreso

Con el objetivo de brindar mayor disponibilidad de movilizar pasajeros que viajan desde Soyapango hacia el Salvador del mundo o viceversa, sin paradas intermedias, en tiempos entre 23 y 28 minutos, desde el pasado jueves se sumó un recorrido adicional en el horario nocturno del SITRAMSS, y desde ayer viernes otro en el horario matutino. De lunes a viernes serán en total 3 viajes expresos en la mañana y 5 por la tarde.

El primer viaje expreso, con destino a Soyapango inicia recorrido a las 5:30pm en el bus padrón. El abordaje da inicio unos 10 minutos antes para agilizar la demanda de usuarios. Estas pruebas pilotos continuarán para seguir evaluando horarios, cantidad de usuarios en franjas horarios y otros factores.

Los usuarios de la Terminal de Integración Soyapango también reaccionaron positivamente con la nueva programación, pues el tiempo de espera entre un bus directo y el próximo se reduce a la mitad. Este viernes, los tres viajes expresos hicieron el recorrido en un tiempo promedio de 25 minutos, esto significa un ahorro de tiempo de otros 15-20 minutos al pasajero matutino; los viajes expresos son 6:30 a.m. en bus articulado, 6:45 a.m. en bus padrón y 7:00 a.m. en bus articulado.

Los viajes expresos de la tarde se implementaron desde el martes 3 de enero como una prueba piloto para estudiar factores como la demanda, tiempo de desplazamiento y rapidez de espera. La reacción de los usuarios ha sido muy positiva y la demanda lo evidencia, pues un alto porcentaje de los usuarios son viajeros que se dirigen hacia Soyapango y prefieren este nuevo servicio sin paradas intermedias, en los 10 kilómetros de recorrido.

En los primeros días de su implementación, la tendencia de usuarios de estos viajes expresos está incrementando y se espera que siga creciendo la demanda de estos recorridos directos, que son adicionales a los servicios de buses padrones. Por el momento son 5 viajes, que están en estudio, para brindar respuesta de rapidez en este sistema de transporte público.

Mientras tanto, los buses padrones siguen trasladando a usuarios desde el Salvador del mundo hacia Soyapango, con una ventaja adicional: el tiempo de espera de abordaje en la parada inicial es mucho más rápido.

También, por efecto directo, los buses padrones brindan mayor disponibilidad de espacio para que otros pasajeros aborden en paradas

intermedias como Bodegas San Jorge y Metrosur, que son de alta demanda

entre las 5 p.m. y 7 p.m., en sentido poniente-oriente.

Los usuarios se han informado de este nuevo servicio por la comunicación directa que se brinda en la parada del Salvador del mundo, así como por redes sociales, medios de comunicación y por la información que se ha colocado en estaciones y en la Terminal de Integración de Soyapango para orientar al usuario.