Sindicatos de salud mantienen denuncia ante la OIT

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Organizaciones sindicales del sector salud de El Salvador informaron que mantienen activa una denuncia presentada ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pese a que el país no fue incluido este año en la lista corta de casos que serán examinados durante la Conferencia Internacional del Trabajo.

A través de un comunicado, el Colectivo Resistencia Obrera Sindical Salvadoreña, perteneciente al Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) señaló que los sindicatos SIMETRISSS, SIDETISSS, SEISSS, organizaciones magisteriales y sindicatos del sector privado continúan dando seguimiento a los señalamientos presentados ante los organismos internacionales sobre las vulneraciones a los derechos laborales y a la libertad sindical en el país.

Según las organizaciones, la exclusión de El Salvador de la denominada “Lista Corta” no significa el cierre del caso ni el fin del escrutinio internacional. Los sindicalistas sostienen que la denuncia permanece en conocimiento de la Comisión de Libertad Sindical de la OIT, instancia encargada de analizar casos relacionados con restricciones a la organización de los trabajadores y posibles incumplimientos de convenios internacionales.

Este año, los países latinoamericanos incluidos en la lista corta fueron Argentina, Colombia, Panamá y Uruguay. Sin embargo, los sindicatos salvadoreños aseguran que la situación laboral del país continúa siendo objeto de observación y que se espera un proceso de seguimiento durante los próximos meses.

“La denuncia presentada ante la Organización Internacional del Trabajo permanece activa y en seguimiento”, expresaron las organizaciones firmantes, al insistir en que las preocupaciones sobre la situación de los trabajadores del sector público aún no han sido resueltas.

Una segunda denuncia amplía el alcance de las acusaciones

El comunicado también destaca la existencia de una segunda denuncia impulsada por 18 sindicatos, que involucra no solo a trabajadores del sistema de salud pública, sino también a organizaciones del magisterio y del sector privado.

De acuerdo con los representantes sindicales, esta nueva acción refleja la amplitud de las preocupaciones existentes en distintos ámbitos laborales del país. Las organizaciones consideran que los problemas denunciados no se limitan a una institución específica, sino que forman parte de una situación más amplia relacionada con el ejercicio de derechos sindicales y laborales.

Los dirigentes sostienen que la participación de sindicatos de diferentes sectores evidencia la gravedad de las denuncias y la necesidad de mantener la vigilancia internacional sobre las condiciones laborales en El Salvador.

Defensa de la autonomía sindical

Otro de los puntos subrayados por el Colectivo Resistencia Obrera Sindical Salvadoreña es la independencia de las organizaciones que respaldan las denuncias.

Los sindicatos afirmaron que no forman parte de ninguna confederación o central de trabajadores y que actúan de manera autónoma en la defensa de los derechos laborales. Según el comunicado, esta condición fortalece la legitimidad de sus planteamientos y demuestra que las denuncias responden a preocupaciones surgidas directamente de los trabajadores afectados.

Asimismo, reiteraron su compromiso de continuar documentando casos y presentando información ante organismos internacionales competentes para respaldar sus reclamos.

El Colectivo Resistencia Obrera Sindical Salvadoreña aseguró que continuará dando seguimiento a las denuncias presentadas y mantendrá la interlocución con organismos internacionales mientras consideren que persisten las condiciones que motivaron sus reclamos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...